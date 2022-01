James Rodríguez dio la cara tras la derrota y lo hizo con inspirador mensaje

Restan nueve puntos y no todo está perdido. La Selección Colombia recibió un duro mazazo tras perder contra Perú, en Barranquilla, pero hay que levantarse porque a la vuelta de la esquina está la poderosa Argentina. El conjunto de Reinaldo Rueda debe al menos puntuar en suelo albiceleste para no quedar virtualmente eliminados.

Es por eso que hay que levantar el ánimo y James Rodríguez bien que lo entiende. Uno de los mejores ante los incas, el zurdo posteó un mensaje lleno de esperanza y motivación, que pretende levantar la moral de sus compañeros y de sus jugadores.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma”, aseguró el 10 de la Tricolor en sus redes sociales.

Luego de caer ante Perú, la Selección viajó por la madrugada con destino a Buenos Aires y ya está en suelo argentino. Allí trabajará estos días, antes de desplazarse a Córdoba, donde se desarrollará el partido, en el estadio Mario Alberto Kempes. Argentina ya está clasificada al Mundial de Catar.

Tras el partido en el sur del continente, Colombia recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela, para así terminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. La consigna es difícil, pero no está muerto quien pelea.