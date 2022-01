Vanessa Demopoulos, la historia de la stripper que consiguió su primera victoria en UFC

UFC 270 fue una función especial para la peleadora Vanessa Demopoulos. Y es que después de varios meses de entrenamiento, por fin pudo conseguir su primera victoria dentro de la empresa luego de vencer por sumisión a la argentina Silvana Gómez Juárez.

Pero la historia de la también conocida como “Lil Monster” es especial pues, aunque algunos ya lo sabían, decidió hacer público que fue bailarina exótica durante 13 años, actividad que combinaba con las MMA para mantenerse.

“No creo que sea un secreto, fui una bailarina exótica durante 13 años. Y en realidad no lo dije en el micrófono, pero me gustaría decirlo ahora mismo: dejé de ser stripper para continuar con los entrenamientos. Dejé de bailar hace unas seis u ocho semanas sólo para poder concentrarme a tiempo completo en el MMA y tomarme esto extremadamente en serio en el gimnasio todos los días”, declaró Demopoulos al diario The Sun.

También contó que se crió dentro de la industria de la noche: “Mi padre era Dj y manager. Mi mamá era una artista exótica. Para mí esto era simplemente seguir a la familia. Cuando comencé fue agradable tener ese tipo de orientación de mis padres para decirme qué estaba bien y qué estaba mal para no ir por el camino equivocado”.

“Lil Monster” también es escritora y autora del libro Stripper Bible. Debutó de manera profesional en el mundo de las MMA en diciembre de 2017 en Iron Tiger Fight Series y entre las rivales a las que ha vencido se encuentra la mexicana Lupita Godínez en LFA 94 en octubre del 2020.

Su debut en UFC se dio en agosto del 2021 donde cayó ante JJ Aldrich por decisión unánime pero finalmente pudo obtener la victoria el sábado pasado. Incluso la entrevista post pelea que le hizo Joe Rogan se viralizó en redes sociales porque la peleadora se le subió a los brazos al famoso comentarista.