Las dos razones por las que Iago Falqué vino a Colombia, al América de Cali

¡El fichaje del año! América de Cali anunció con bombos y platillos a Iago Falqué, un refuerzo que nadie adivinó y que estuvo guardado entre cuatro llaves hasta último segundo. El exjugador de Juventus, Roma, Tottenham, Torino, entre otros, aterrizó en Cali el domingo a la madrugada y desde entonces no se para de hablar de él.

¿Por qué vino? El presidente del América de Cali, Tulio Gómez, entregó las razones y hay dos que sobresalen: su mujer es venezolana y tenía las ganas de sentir lo que es una hinchada latinoamericana. En diálogo con Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores, don Tulio contó cómo se gestó la llegada de Falqué a nuestro país.

“Se hizo gracias a los amigos y contactos internacionales que tenemos. Un amigo nuestro nos comentó que había un gallego casado con una venezolana. Él le comentó “quiero irme para América Latina, quiero irme para Colombia, a jugar un año, a sentir el calor de esa hinchada”. Mi amigo le comentó que el América de Cali era un equipo que tenía mucha pasión y mucha hinchada. Él pidió videos, le mandamos videos del ascenso, del campeonato. A él le encantó”, aseguró Gómez.

Por supuesto, la llegada no se hubiera fraguado sin el consentimiento de Juan Carlos Osorio. El Profe, ávido de refuerzos, celebró la llegada de un futbolista de ese calibre, que seguro hará crecer al equipo.

“Luego le comunicamos a Osorio porque no podemos fichar a un jugador de ese calibre sin el visto bueno de Osorio. A él le encantó. Luego el problema era el dinero, porque él gana mucha plata. Me dijo “yo me bajo el salario, me lo bajo a la mitad porque quiero ir a Colombia. Mi esposa es venezolana y quiero sentir el calor de esa ciudad. Quiero estar un año por allá”. Se hizo un esfuerzo, él de bajarse, nosotros de subirnos”, sentenció.

Asimismo, Iago Falqué se realizó los exámenes médicos y quiere entrenarse desde hoy, consciente de que el campeonato ya comenzó y quiere jugar cuanto antes.