Diego Valoyes aceptó que jugar en el Metropolitano de Barranquilla no es fácil

Aunque muchos consideran que, debido al clima, ‘la Tricolor’ no debería ser local en ‘curramba’, la FCF ha reiterado en muchas ocasiones que no se van a ir de allí. Por eso, ahora que Diego Valoyes aceptó que jugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla no es fácil, habrá quienes insistan en que la selección Colombia cambie de sede.

En la mañana del 23 de enero de 2022, cinco días antes del partido contra Perú, Valoyes atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron si para él, quien juega en Argentina, y para los jugadores que viene del fútbol internacional es difícil jugar con el clima de Barranquilla. Para sorpresa de muchos, él reconoció que no es fácil jugar allí, pero también dejó claro que al interior de ‘la Tricolor’ están preparados para sobreponerse a eso:

“Sí, no es una cancha fácil. Un clima bastante complicado, pero bueno, estamos preparados para afrontar las circunstancias que se nos presenten. Vamos a resolverlo de una forma excelente”

*Ver a partir del minuto 19:03

