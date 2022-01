Fin de la locura: Jonatan Alvez se marcha de Nacional, rumbo a Argentina

Se acabó la historia del uruguayo Jonatan Alvez en Atlético Nacional. Un refuerzo que causó polémica cuando llegó, pero a punta de esfuerzo pudo al menos lavar su imagen con los verdolagas. Sin embargo, no entra en los planes de Alejandro Restrepo y, ante la llegada de nuevos jugadores, se le dará salida.

Así lo comentan desde Argentina, donde dan por hecha su llegada a Unión de Santa Fe. En suelo gaucho añaden que Nacional no puso obstáculo alguno por dejarlo salir. Tanto es así que Alvez viajará entre lunes y miércoles, aunque todavía no se sabe si estará disponible contra Cortuluá para irse jugando.

En cuanto al rédito económico, no se especifica cuánto pedirá Nacional por su marcha. Aunque, al no oponer resistencia, no será demasiado.

Tras las llegadas de Daniel Mantilla y Giovanni Moreno, no se descarta que el Verde Paisa contrate a otro futbolista de ofensiva, en reemplazo del uruguayo Alvez.