Alexander Domínguez rompió el silencio sobre el gol que Falcao le gritó en la cara

#YoEscuchoElVbarCaracol



🎙️"Falcao como persona es extraordinario pero no me gustó como me gritó el gol": Alexander Domínguez



➡️El arquero ecuatoriano habló de su llegada al Tolima y eliminatorias con Selección: https://t.co/llnjFsXSlz



📻Lunes a Viernes: 2-4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/YYXbj2dztO