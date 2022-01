¡Wilmar Roldán se queda sin Mundial! No apareció entre los preseleccionados

Wilmar Roldán Wilmar Roldán no irá al Mundial 2022 (Getty Images)

Una decisión difícil de entender. Wilmar Roldán, mejor silbato colombiano en los últimos años, no fue preseleccionado por la Conmebol en la lista por Sudamérica que le entregó a la FIFA para que asistan a la Copa del Mundo de Catar 2022. Al réferi no le fue de la mejor manera en Brasil 2014 y Rusia 2018, pero sorprende que no esté en esta oportunidad.

Quienes sí aparecieron en ella fueron otros tres colombianos. Andrés Rojas, John Ospina y Nicolás Gallo, este último solo para estar en la cabina del VAR, fueron los tres tricolores elegidos en el primer corte. Los tres han estado bajo la lupa, tanto a nivel doméstico como en el ámbito internacional.

Ahora, será la FIFA quien evalúe a los postulados y haga un corte definitivo. La Copa Mundial de la FIFA comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 16 de diciembre, en una fecha atípica tanto para selecciones como jugadores y también árbitros.