Ella es Bruna Biancardi, la nueva pareja sentimental de Neymar

En los últimos meses, una posible relación de Neymar había invadido las redes sociales. Sin embargo, el astro brasileño decidió mantener en misterio su situación sentimental.

Pero ese secreto se acabó, luego de que el propio futbolista brasileño subió una foto a su cuenta de Instagram, para confirmar que mantiene un vínculo amoroso con Bruna Biancardi.

La joven de 27 años es influencer y modelo, pero se desconoce en donde la conoció el jugador del Paris Saint-Germain.

Lo que se sabe es que Ney y su novia estuvieron de vacaciones en Ibiza en agosto del año anterior, aunque se escondieron de los medios de comunicación.

El astro carioca ha mantenido su vida privada lejos de las noticias, pues suele ser reservado con este tipo de situaciones.

Incluso, poco se sabe sobre su pequeño hijo Davi Lucca da Silva Santos, quien ya tiene 10 años de edad.

Biancardi es una figura pública en redes sociales. De hecho, cuenta con poco más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Actualmente, Bruna es parte de una firma de indumentaria a nivel internacional, en la que se desempeña como gerente de marketing, así como jefa de los asuntos relacionados con el comercio electrónico.

El próximo 25 de enero, Neymar Jr. estrenará un documental en la plataforma Netflix, en el que narrará diferentes pasajes de su vida.

Uno de los momentos más complejos se dio cuando el astro carioca era niño, pues junto a sus padres sufrió un accidente, que le pudo costar la vida.

Además, los aficionados conocerán la esencia de Ney fuera del terreno de juego, pues mostrará como es su día a día.

“Desde que tenía seis meses, cuando tuve un accidente con mis padres, empezó el caos. Nos recuperamos después, no me pasó nada. Luego me hice futbolista y claro que he tenido momentos felices, pero todavía mantengo muchos problemas en mi vida.

“Pocas personas conocen realmente mi verdadero yo. Sólo mis amigos más cercanos, mi familia, algunos compañeros y ahora siento que puedo mostrar un poco más de mi vida, de cómo soy en mi día a día, en el trabajo, en casa, cómo soy como padre, hijo, hermano, y espero que este documental le muestre ese lado a la gente. Es en lo que hemos trabajado, estamos mostrando la verdad y eso es lo más importante”.

— Neymar, jugador del PSG