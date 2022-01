“No jodan más, vacúnense ya”, Iván Mejía, luego de superar el coronavirus

Iván Mejía Álvarez, uno de los principales referentes del periodismo deportivo en Colombia confesó haber superado la Covid-19 y agradeció a la vacunación.

El retirado periodista, en su particular estilo, comentó a través de sus redes sociales que superó la enfermedad que fue bastante fuerte y que gracias a su esquema de vacunación salió adelante.

También pidió a la gente que se vacune, ya que el virus no es un chiste.

“Acabo de superar COVID. Fue muy duro. Una gripa terrible. Estoy seguro que sin esquema completo de vacunación no hubiera salido adelante. No jodan más, vacúnense ya, el COVID no es un chiste”, publicó en su cuenta de Twitter.

Adicional a esto, Mejía ahondó en la respuesta a uno de los comentarios a su publicación enfatizando que a los antivacunas “Simplemente, se bloquea. Hasta una mini información como salir de un COVID le da pie a cada malnacido que frecuenta este medio para insultar. Bloqueo única vacuna que sirve”.

Fiel a su estilo, Iván Mejía Álvarez sigue firme y salió delante del virus luego de unos días de enfermedad.

En hora buena por la recuperación de un grande del periodismo deportivo.