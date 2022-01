Revelaron los votos de Reinaldo Rueda y David Ospina en los premios The Best 2021

Votos de David Ospina y Reinaldo Rueda en los premios The Best 2021 (Archivo EFE/Archivo Getty Images)

No cabe duda de que la elección del mejor jugador del año da para discusiones, pues muchas veces no gana quien se espera. Por eso, ahora que se conocieron los votos de David Ospina y Reinaldo Rueda en los premios The Best 2021, queda claro qué pensaron los representantes de Colombia en este importante reconocimiento.

Tras la gala en la que se conocieron los ganadores, la FIFA dio a conocer las votaciones de los capitanes y entrenadores de cada selección nacional. En el caso de Colombia, Rueda y Ospina fueron los encargados de votar. Y no hubo mayores sorpresas, ya que ambos eligieron a Lionel Messi como el mejor de la temporada, seguido de Robert Lewandowski.

David Ospina

Lionel Messi Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo

Reinaldo Rueda

Lionel Messi Robert Lewandowski Karim Benzema

