Estas son las consecuencias monetarias y deportivas que tendrá Novak Djokovic por no jugar en Australia

Se acabó el proceso judicial y Novak Djokovic ha sido deportado, no competirá en el #AusOpen.



Bien por Australia. Si Nole o cualquiera no quiere vacunarse, es su derecho, pero toca aceptar las consecuencias, no buscar exenciones gracias a su influencia y poder económico. pic.twitter.com/k3gYcgbKFx