¡Qué palo de agua! Preocupante aguacero en la previa de Colombia vs. Honduras

Mal clima antes de Colombia vs. Honduras por amistoso de preparación para las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. (Archivo Getty Images)

Si bien el partido de ‘la Tricolor’ contra los hondureños no es trascendental, pues se trata de un juego en el que no estarán los jugadores del fútbol europeo, Reinaldo Rueda podrá usarlo para probar varios jugadores de cara a sus próximos partidos oficiales. Sin embargo, el mal clima antes de Colombia vs. Honduras, amistoso de preparación para las Eliminatorias al Mundial Catar 2022, hace pensar que este podría sufrir cambios en la programación.

En la tarde del 16 de enero de 2022, horas antes del pitazo inicial, pudo conocerse un video del terrible clima que hay en el Estadio DRV PNK, de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos). Aunque todavía no se conoce el estado de la grama, lo cierto es que la lluvia podría retrasar o, en el peor de los casos, reprogramar el partido de ‘la Tricolor’.

Así se encuentra ahora el estadio DRV PNK 🏟️, en el que se tiene programado el partido preparatorio entre la Selección Colombia 🇨🇴 y Honduras 🇭🇳.



Reporta @Jaramillopipe, enviado especial de Gol Caracol a Estados Unidos ☔️ pic.twitter.com/QODQJotjY9 — Gol Caracol (@GolCaracol) January 16, 2022

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<