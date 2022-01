“Menos mal que no se lo hizo un colombiano”, dicen sobre gol a Dibu Martínez

Emiliano Martínez Emiliano Martínez cometió un error en Aston Villa vs Manchester United (EFE)

Mirá que se lo come, hermano... y se lo comió nomás. Emiliano Martínez, portero de la selección Argentina y acérrimo rival de Colombia tras la semifinal de la Copa América, tuvo una jornada para olvidar con el Aston Villa, enfrentando al Manchester United. El Dibu tuvo un error monumental en el 1-0 de los Reds Devils, cortesía de Bruno Fernandes.

Por supuesto llegaron las críticas, incluso en su país. En Argentina dijeron que por un error no lo van a condenar, pero que si sigue cometiéndolos, perdería confianza. Eso sí, enfatizaron en que Martínez cae bien porque es buen portero, porque de no serlo, su pedantería sería insoportable. “Hay algunos que lo están esperando”, dijeron en TyC Sports Verano, manifestando que por su forma de ser será crucificado.

emiliano martinez kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/dNjlmBLy49 — Meu United (@MeeuUnited) January 15, 2022

Luego añadieron: “Menos mal que no se lo hizo un colombiano”, dijo Guido Glait, recordando el episodio que generó la enemistad entre los futbolistas de la Tricolor y el Dibu Martínez, en aquella tanda de penales. “Ah no, si lo hacía Borja, no lo dejan de cargar nunca más, se lo bailan, se lo gritan”, replicó Cristian Garófalo, también en alusión a aquel antecedente.

Martínez se recuperó del error inicial y Aston Villa pudo empatar a dos tantos, por la Premier League. El portero enfrentará a Colombia dentro de 15 días, por las Eliminatorias Sudamericanas.