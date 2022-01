“Nacional no tiene un arquero de jerarquía, ha fallado ahí”, Farid Díaz

La campaña de Atlético Nacional en 2021 no cerró de la mejor manera y desde varios sectores apuntaron al arco, incluso referentes del pasado son conscientes de la situación.

La comunión entre la afición y el portero Aldair Quintana está rota y la no llegada de un arquero con jerarquía preocupa no solo a los hinchas, si no a exjugadores del club.

Farid Díaz, múltiple campeón con el cuadro antioqueño con el que festejó 12 campeonatos habló con ‘El Alargue’ de Caracol Radio y no esquivo ese tema puntual.

Pocos experimentados

“El proceso viene bien, pero con muchos jóvenes. Contados, hay con mucha jerarquía como (Andrés) el ‘Rifle’ Andrade, Felipe Aguilar”.

Debilidad en el arco

“Pero si vemos en el arco, Nacional no tiene un arquero de jerarquía, ha fallado mucho ahí. Está bien que les dé oportunidad a los muchachos, pero es importante tener a alguien que los ayude a crecer, no hay competencia interna y son jóvenes. Son arqueros muy buenos, no son malos. Pero deberían traer un arquero, porque cuando éramos campeones, el que nos brindaba garantías y nos salvaba era Franco (Armani). Nacional necesita un arquero que aguante la tormenta, es un punto donde ha flaqueado”.

Giovanni Moreno

“Me parece muy bien. Es un jugador de experiencia que le faltó a Nacional. Un equipo con jerarquía debe tener jugadores con experiencia como él, que se hicieran sentir… le faltaba esa jerarquía, ese peso y que bueno que hayan vuelto hombres como Dorlan (Pabón), como Alexander (Mejía), como Giovanni Moreno, eso motiva a todos, son referentes y en cualquier momento pueden voltearte un partido y te pueden ayudar a otros jugadores a mostrar más jerarquía”.