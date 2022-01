¡Paren todo, algo pasó con David! Ospina salió en el medio tiempo de Napoli vs. Fiorentina

Sustitución de David Ospina en Napoli vs. Fiorentina por Copa de Italia 2021-22 (Cortesía, Napoli)

Aunque el colombiano terminó sin mayores problemas el primer tiempo del duelo contra la ’viola’, en el cual realizó una extraordinaria atajada, una inesperada situación lo sacó del campo. Si bien no es una versión oficial, ya hay una explicación para la sustitución de David Ospina en Napoli vs. Fiorentina, por Copa de Italia 2021-22, y esta no favorece a la selección Colombia.

Cuando los equipos salían de los camerinos para el inicio de la parte complementaria, sorprendió que Ospina no apareció y Alex Meret se puso los guantes para cuidar el arco de Napoli. Como era obvio, la preocupación por la salud de David se disparó, pues el 28 de enero ‘la Tricolor’ enfrentará a Perú en un partido clave para clasificar al Mundial de Catar 2022.

Tras el inesperado cambio, la prensa italiana una versión inicial de lo que habría pasado con Ospina. Según un artículo publicado por Calciomercato, el colombiano habría presentado un problema físico en el primer tiempo, por lo que Luciano Spalletti prefirió sustituirlo:

“La temporada del Napoli se caracterizó por muchas, demasiadas lesiones. Estas son paradas especialmente pesadas. Spalletti se encuentra con algunos jugadores que regresan de la enfermería, pero sucede con demasiada frecuencia que alguien más se detiene. Es el caso de esta tarde con Ospina. El arquero colombiano en el primer tiempo acusó algunos problemas y empezó a cojear. Apretó los dientes pero Spalletti se vio obligado a reemplazarlo por el regreso de Meret (recuperado ayer de Covid). Las condiciones de Ospina se evaluarán en las próximas horas”

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<