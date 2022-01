¡Otro lío para el senador Camargo! Ureña emprendería acciones legales contra el Tolima

Aunque llegó a decirse que el chileno tenía todo listo para jugar en el ‘pijao’, a último momento todo se cayó y parece que esto daría origen un problema legal. Es que, según información de la prensa, Rodrigo Ureña demandaría a Tolima por daños y perjuicios provocados por un comunicado oficial.

En la tarde del 11 de enero de 2022, el Tolima emitió un comunicado oficial en el que aseguró que Ureña y Héctor Quiñones no fueron contratados porque no aprobaron los exámenes médicos.

“Los jugadores Héctor Quiñonez y Rodrigo Ureña no aprobaron los exámenes médicos pertinentes, esta situación no permitió ejecutar la vinculación de los mismos. De esta manera, esclarecemos las versiones de prensa que aluden otros motivos”

Aunque el comunicado del Tolima fue claro, lo cierto es que generó muchas dudas. Es que, según versiones de diferentes personas que estuvieron al tanto de la negociación, los exámenes médicos no fueron la razón de que el fichaje no prosperará. Supuestamente, estos no se dieron porque el club prefirió darles prioridad a las llegadas de otros jugadores.

Si bien esto solo era una especulación, en la mañana del 12 de enero el periodista Jeferson Piña aseguró que Rodrigo Ureña estaría pensando en emprender acciones legales contra el Tolima. Todo esto por el comunicado en el que asegura que no superó los exámenes médicos, lo que sería falso:

“El jugador Rodrigo Ureña, estudia la posibilidad de tomar acciones legales por daños y perjuicios al Tolima, con respecto al comunicado, donde se manifiesta que no superó exámenes médicos”

