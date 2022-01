La encrucijada de Osorio: se queda con lo que traen y no quiere o se da por vencido

El propio Juan Carlos Osorio está meditando la opción de quedarse o irse de América de Cali ante el panorama que vislumbra.

Terminando el año 2021 fue evidente el divorcio del estratega risaraldense con la afición y hasta directivos del cuadro Escarlata, pero él tenía claro que quería continuar, ahora es él mismo el que está meditando si vale la pena.

El encargado de revelar la información fue el periodista Francisco Javier ‘Pacho’ Vélez en ESPN que dijo: “La continuidad de Juan Carlos Osorio en América no está clara”.

“El técnico se debate en lo siguiente: lo que le traen (refuerzos), no es lo que él quiere; lo que él quiere, no se pudo. Y él tiene esta disyuntiva: ‘o me quedo con lo que me están trayendo, porque quiero triunfar en América; o no me arriesgo, porque tengo muchas cosas en contra, y mejor doy un paso al costado’”, agregó.

En este momento es de “Él es el que cavila si vale la pena seguir o no”.

El periodista dijo que él mismo habló con el entrenador que dice que no está seguro de seguir: “Necesito más para poder llegar a mi objetivo”, le comentó.