Djokovic acepta que mintió en su declaración de aduana en Australia, pero fue un “error humano”

La polémica Novak Djokovic-gobierno de Australia sigue y ahora fue el mismo serbio quien trató de aclarar la situación de sus actividades en los últimos dos meses, con el objetivo de “detener la desinformación” que se ha generado en torno al caso.

Poco después de darse a conocer que las autoridades australianas investigaban una supuesta falsedad de declaración aduanal por parte de “Nole” para poder entrar a territorio australiano, el serbio publicó en su cuenta de Instagram una “aclaración de los sucedido para evitar la desinformación”.

[ Se discuten en Congreso alternativas al cigarro ]

[ Lo más interesante de ti eres tú ]

[ ¡Decídete por un Toyota híbrido ya! ]

En el texto publicado acepta que su mintió en su declaración de aduana, pero lo hizo por un “error humano” de uno de los miembros de su equipo quien se encargó de llenar el formulario: “Estamos viviendo tiempos difíciles en una pandemia global y a veces estos errores pueden ocurrir. Hoy mi equipo ha proporcionado información adicional al Gobierno de Australia para aclarar este asunto”.

También dio detalles de sus actividades previas a ser notificado que había dado positivo por Covid-19 en diciembre, y aceptó que realizó una entrevista cuando ya sabía que era positivo, por lo cual se disculpó.

Este es el texto completo:

Quiero abordar la continua información errónea sobre mis actividades y la asistencia a eventos en diciembre en el período previo a mi resultado positivo en la prueba de PCR.

Esta es información errónea que debe corregirse, particularmente con el fin de aliviar la preocupación más amplia de la comunidad sobre mi presencia en Australia, y para abordar asuntos que son muy dolorosos y preocupantes para mi familia.

Quiero enfatizar que me he esforzado mucho para garantizar la seguridad de todos y mi cumplimiento de las obligaciones de prueba.

Asistí a un partido de baloncesto en Belgrado el 14 de diciembre, después del cual se informó que varias personas dieron positivo con COVID 19. A pesar de no tener síntomas, me hice una prueba rápida de antígenos el 16 de diciembre, que resultó negativa, y en una abundancia de precaución, también se realizó una prueba PCR oficial y aprobada el mismo día.

Al día siguiente asistí a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a los niños y me hice una prueba rápida de antígenos antes de ir al evento, y resultó negativa.

Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación de un resultado positivo de la prueba de PCR hasta después del evento.

Al día siguiente, el 18 de diciembre, estuve en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso de mucho tiempo para una entrevista y una sesión de fotos de L’Equipe. Cancelé todos los demás eventos excepto esa entrevista con L’Equipe.

Me sentí obligado a seguir adelante y realizar la entrevista de L’Equipe porque no quería decepcionar al periodista, pero me aseguré de mantener la distancia social y usar una máscara, excepto cuando me estaban tomando la fotografía.

Si bien fui a casa después de la entrevista para aislarme durante el período requerido, pensándolo bien, esto fue un error de juicio y acepto que debí haber reprogramado este compromiso.

En cuanto a mi declaración de viaje, mi equipo de apoyo la envió en mi nombre, como le dije a los funcionarios de inmigración a mi llegada, y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mi viaje anterior antes de venir a Australia. Esto fue un error humano y ciertamente no deliberado. Estamos viviendo tiempos difíciles en una pandemia global y, a veces, estos errores pueden ocurrir. Hoy, mi equipo ha proporcionado información adicional al Gobierno de Australia para aclarar este asunto.

Si bien sentí que debía abordar y aclarar información errónea, no haré más comentarios por respeto al Gobierno australiano y sus autoridades y el proceso actual.

Siempre es un honor y un privilegio jugar en el Abierto de Australia. El Abierto de Australia es muy querido por los jugadores, los aficionados y la comunidad, no solo en Victoria y Australia, sino en todo el mundo, y solo quiero tener la oportunidad de competir contra los mejores jugadores del mundo y actuar ante uno de las mejores multitudes del mundo.