‘El Patrón’ demostró su tremenda decepción por lo que hizo Edwin Cardona en Boca

Ahora que su salida del ‘xeneize’ es un hecho, hay incertidumbre por saber cómo terminó la relación del antioqueño con los dirigentes del equipo. Es que, tras diferentes situaciones polémicas, se dice que el jugador salió por la puerta de atrás. Debido a esto, Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez explicó por qué Edwin Cardona salió de Boca Juniors y sus palabras demostraron mucha decepción.

El 8 de enero de 2022, ‘el Patrón’, quien integra el Consejo de Fútbol del ‘xeneize’, dio una entrevista al canal TyC Sports. En esta le preguntaron por la salida de Cardona, pues desde el club nunca explicaron por qué no hicieron efectiva la opción de compra para que continuara. Según sus palabras, al jugador le dieron toda la confianza en un momento en el que no tenía nada, pero, lastimosamente, él no respondió como esperaban:

“Cuando se firmó la opción de compra por Cardona, hay que decir que Boca lo trajo de Tijuana, en donde no jugaba y no participaba de los entrenamientos con la primera división. Boca fue y trajo un jugador en el cual confiaba, en el que quería depositar toda la ilusión y la posibilidad futbolística, que sabemos que el jugador podía entregar.

Desgraciadamente, por circunstancias que todos hemos seguido durante estos 18 meses, no se terminó dando. La continuidad del jugador no fue la que se esperaba. Todos sabemos la categoría del jugador, pero en el campo no entregó la continuidad y no se pudo afianzar.

Desafortunadamente, para nosotros y para él, el vínculo se terminó”

