Hirieron al ahijado de René Higuita, quien solicita un hospital para atenderlo

Las redes sociales sirven para esto también. René Higuita busca de manera desesperada la atención a su ahijado, luego de que fuera herido en el rostro, tras un robo sufrido por su familia en La Guajira. Según cuenta el Loco, sustentado con fotografías, el atraco fue con armas de fuego, disparándole a quemarropa a los que estaban adentro.

Quienes viajaban eran amigos de Higuita. Por eso, el exjugador pide atención inmediata, sobre todo para el niño. Con el servicio social busca ser atendido en un centro hospitalario de Medellín.

“Servicio Social: anoche en en vía que comunica al cabo de la vela , a un amigos les dispararon por robarles , entre los heridos está mi ahijado de 5 años, quien le impactaron en el rostro. Necesito en Medellín una clínica que me lo reciba ya que está muy delicado. Favor RT”, dijo el Loco en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, el tweet se hizo viral y personal de salud de Medellín se ofreció para ayudarle por interno. Sin embargo, falta resolver un tema burocrático para la atención. Higuita aclaró todo, a la vez que agradeció, en un trino posterior.

“Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño , a lo cual les agradezco mucho y a todos ustedes. Ahora están esperando que Grupo Sura complete el trámite de remisión y aceptación , que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta“, trinó.