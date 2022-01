“Soy hincha del Cali”, la confesión de uno de los grandes refuerzos del América

En tiempos de sensibilidad, es una declaración que sorprende. Juan Camilo Portilla dejó boquiabiertos a propios y extraños con una declaración que dará de qué hablar. Flamante refuerzo del América de Cali, reconoció en entrevista concedida a WIN Sports que es fanático del Deportivo Cali, rival acérrimo de los Diablos Rojos.

“Soy hincha del Cali, pero considero que soy un excelente profesional y no voy a negar una gota de sudor. No me dejaré nada. estoy tranquilo y me voy a preparar para llegar a los primeros partidos de la mejor manera”, aseguró Portilla en el programa Zona Deportiva.

La declaración dividió agua entre los hinchas escarlatas. Los más puristas pidieron que Portilla no juegue con La Mechita, mientras que otros aplaudieron que tuviera la personalidad de confesarlo y dijeron que eso no importa, siempre que rinda dentro de la cancha.

Dejate de embromar maestro todavia ningun partido bueno y ya dando esas declaraciones — Jhova venavides b (@VenavidesB) January 6, 2022

Excelente que lo diga con esa personalidad. Vale huevo de quién sea hincha, lo importante es que sude la camiseta. — Rojesama. (@Rojesama2) January 6, 2022

Habrá que ver cuando ruede la pelota si su rendimiento hace que esta declaración se esfume, o si lo perseguirá y condenará, si no le van bien las cosas en el América.