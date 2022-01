Rebeldes del COVID-19: Novak Djokovic y los famosos que no quieren vacunarse

Novak Djokovic se convirtió en el centro de la polémica, luego de que el tenista fue deportado de Australia, en donde se disputará uno de los grandes torneos de este deporte.

Y es que, el serbio es de los atletas que está en contra de vacunarse contra el coronavirus, situación que no fue tolerada por las autoridades.

“La visa del Sr. Djokovic ha sido cancelada. Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de esto. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID. Seguimos estando atentos”. — Gobierno de Australia

Los abogados de Novak están trabajando a marchas forzadas, pues su intención es lograr que el tenista número uno del mundo dispute el Australian Open.

🇷🇸 Srdjan Djokovic, padre de @DjokerNole, sobre la retención de su hijo en el aeropuerto de Melbourne



😡 "Lleva 5 horas captivo. Es una lucha por la libertad en el mundo, no es sólo una lucha de Novak. Si no entra en media hora saldremos a las calles. Es una lucha de todos" pic.twitter.com/lKrzF2VOWd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 5, 2022

Desde que la vacuna salió a la luz, Djokovic se ha mostrado escéptico con su eficiencia. De hecho, ha dicho en repetidas ocasiones que de momento su intención no es aplicarse la dosis, aunque de ser obligatoria se sentaría a analizar las opciones, justo como ahora esta sucediendo.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a hacerlo para viajar. Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esos pensamientos cambiarán en algún momento”. — Novak Djokovic, tenista serbio

Joshua Kimmich

El tenista serbio no ha sido el único atleta que muestra inconformidad con la vacunación. De hecho, el futbolista alemán del Bayern Múnich, Joshua Kimmich, también fue de los rebeldes.

Y es que, el mediocampista está un poco preocupado por los efectos que pueda causar el medicamento. Sin embargo, tras dar positivo el año anterior, el teutón se vio obligado a aplicarse la dosis.

Joshua Kimmich: Sus declaraciones denotaban temor a la vacuna por la falta de estudios a largo plazo. Se contagió de Covid-19 lo que le provocó infiltraciones leves pulmonares. Anunció su cambio de postura por lo que accederá a la vacuna cuando se encuentre totalmente recuperado pic.twitter.com/bIg4Y0fu0O — Alejandro Palomeque Cantos (@alejandropc243) January 4, 2022

Como Joshua existen varios jugadores que se niegan a recibir el medicamento que combate el coronavirus, pese a las perdidas humanas que ha tenido el mundo.

“Sigo teniendo mis reservas hasta que no haya estudios a largo plazo. Creo que debe respetarse, pero no significa que me esté negando o sea un opositor a la vacunación. No digo categóricamente que no lo haré. Soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas COVID cada dos o tres días. “No quiere decir que no practique lo que predico. Hemos donado dinero a Unicef para que habilitaran vacunas en países que no tienen acceso. Si la gente decide hacerlo, nosotros deberíamos facilitárselo”. — Joshua Kimmich, antes de vacunarse

Yohan Blake

El cuádruple medallista olímpico, Yohan Blake, reveló, previo a los Juegos de Tokio 2020, que prefería perderse la competencia antes que aplicarse la inmunización contra el COVID-19.

“Me mantengo igual, no quiero la vacuna. Prefiero perderme los Juegos Olímpicos que ponerme el medicamento. Mi mente todavía está fuerte. No quiero la vacuna. Yo estoy feliz. No quiero entrar en eso ahora, pero tengo mis razones”. — Yohan Blake

Kyrie Irving

Los Nets de Brooklyn dieron de qué hablar al inicio de la temporada, luego de que se dio a conocer que su jugador estrella, Kyrie Irving, no sería parte de la institución hasta que se aplicara la vacuna contra el COVID-19.

Y es que, el basquetbolista se ha mostrado escéptico con la vacuna ante el coronavirus, por lo que tomó la decisión de no aplicársela.

Le han coaccionado, bajado el sueldo, amenazado, apartado de su trabajo y discriminado por no vacunarse. Pese a todo, él ha seguido ahí, fiel a sus principios. Que ayer volviese a jugar y lo hiciera tan bien es un orgullo y un rayito de esperanza para todos. Honor a Kyrie Irving. pic.twitter.com/tQvdSsuJ5t — D4P (@deprtes4parodia) January 6, 2022

Pese a no estar vacunado, Irving volvió a la actividad hace algunos días, pues los Nets cedieron un poco con su caso, aunque, el estadounidense sólo podrá jugar en los encuentros de visitante, ya que en Nueva York tiene prohibido hacerlo, por disposición del gobierno.