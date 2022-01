El millonario ‘chicharrón’ que protagonizan Once Caldas y Gimnasia por Carbonero

Problema que tendrían Gimnasia y Esgrima de La Plata y Once Caldas por la transferencia de Johan Carbonero (Tomado del Instagram de Johan Carbonero)

Aunque fue uno de los jugadores más importantes del ‘lobo’ en 2021, el club no ha llegado a un acuerdo con el ‘blanco blanco’ y por eso el futuro del extremo caucano está en ‘veremos’. Sin embargo, según información de la prensa argentina, el problema que tendrían Gimnasia y Esgrima de La Plata y Once Caldas por la transferencia de Johan Carbonero estaría por resolverse, pero no de forma sencilla.

En la mañana del 5 de diciembre de 2021, el portal Cielo Sports, medio deportivo de La Plata, explicó el ‘chicharrón’ que hay por la transferencia de Carbonero. Según su versión, la ‘novela’ estaría por llegar a su fin, en parte, porque el jugador tiene claro su deseo de continuar en Gimnasia:

“La novela acerca de la definición del futuro de Johan Carbonero esta semana llegará a su fin. En Gimnasia va a terminar de acelerar para que se haga presente en Estancia Chica y sea parte de la delegación que viaje a Mar del Plata, mientras que desde el Once Caldas siguen pidiendo por su regreso.

Como primera medida, el contrato entre Gimnasia y Johan Carbonero ya está acordado para que firme un nuevo vínculo por 3 temporadas, es decir hasta diciembre del 2024 a lo que se suma una importante mejora salarial. Resta acordar con Once Caldas a quien el Lobo notificó que hace uso de la opción de compra por el 70% de su ficha a cambio de USD 2.200.000.

Sin embargo, y mientras los clubes terminan de ponerse de acuerdo, el atacante colombiano no se presentó en la pretemporada del Once Caldas, y tampoco en la de Gimnasia, por lo que su futuro, por el momento es incierto, aunque su deseo está claro: quedarse en el Lobo”

Cielo Sports también comentó cuál es la posición de cada club, empezando por Gimnasia y Esgrima de La Plata:

“Desde el club se da cuenta de que Gimnasia hizo uso de la opción y notificó en debido tiempo al Once Caldas. A partir de ese momento se solicitó la transferencia al exterior y, administrativamente, al Lobo se le pidió como requisito esencial, que el contrato esté apostillado.

Acto seguido, desde Gimnasia se volvieron a comunicar con el elenco colombiano a quien se lo solicitó y aún hoy, en la dirigencia Mens Sana no lo recibieron para poder solicitar nuevamente la transferencia al exterior por lo que la misma no está ni en proceso, más allá de que el dinero está en la cuenta del club para poder realizar el giro del dinero pertinente.

Es importante destacar que hay una buena relación entre la representación de Johan Carbonero y el propio jugador con Gimnasia, donde se siente a gusto y muy cómodo, y su deseo es permanecer en la institución”

Para concluir, el medio en cuestión explicó qué es lo que piensan en Once Caldas al respecto:

“Gimnasia incumplió el acuerdo y no pagó en los términos firmados. Al terminar el préstamo solicitaron el CTI (Certificado de Transferencia Internacional) y se lo negaron e informaron que el jugador ya pertenecía al Lobo, razón por la cual solicitaron el TMS (Sistema de Transferencias Internacionales) ante la FIFA, y además desde Once Caldas disconformes por cómo se está dando la operación, están dispuestos a ir hasta la ultimas vías jurídicas.

Yendo al punto del contrato apostillado, desde Colombia sostienen que es real pero que Gimnasia hizo el pedido de manera tardía, hablan de 15 días de diferencia, por lo que en Once Caldas consideran que el plazo está vencido. Una vez enviado, desde el Lobo se informó que de la manera que se realizó, no tenía validez.

A modo de cierre, desde la dirigencia del Once Caldas, le manifestaron a CIELOSPORTS.COM que Gimnasia no cumplió con los acuerdos de pago y que ha dilatado todo. Además, que no han propiciado reunirse y que solo enviaron una carta de que se hizo uso de la opción de compra”

