“Millonarios marcó mi vida”, Felipe Banguero se marcha agradecido del cuadro bogotano

Felipe Banguero se va de Millonarios, pero lo hace lleno de grandes recuerdos y con mucho agradecimiento por un equipo que le marcó la vida.

El lateral cambia de colores y en 2022 estará jugando para Once Caldas. Sobre sus nuevos retos y su paso por el cuadro Albiazul habló con el portal GolCaracol.com en donde dejó ver todo su agradecimiento.

El significado del Embajador

“Millonarios para mi marcó mi vida, fue un equipo y una institución que nunca me falló en ningún sentido, estoy muy agradecido, los hinchas lo saben, no salí como quería, porque uno quiere salir a lo grande, pero son factores externos al fútbol, pero reitero que me quedó con lo positivo: los títulos. Siento que me voy por la puerta grande, porque dejé una huella y es lo que uno busca como jugador. Eso es lo que me llena de alegría al despedirme de este club”.

Agradecimientos

“Primero que todo agradecerles mucho a los directivos, como a los hinchas porque desde que llegué me acogieron de la mejor manera, nunca tuve ningún inconveniente, siempre fueron cinco años en los que primero fui feliz, a excepción de estos dos últimos que no tuve mucha continuidad”

Lo dejó todo

“Cada partido que disputé, ya sea buenos, malos o regulares, nunca dejé de sudar la camiseta y ponerla en alto”.

Relegado al final

“En el proceso del profesor Gamero no tuve esa continuidad, pero toca aceptar, pero me voy con la satisfacción que la no continuidad mía no fue por mal rendimiento”.

Once Caldas

“Es un equipo importante, está en la historia de fútbol colombiano, mis objetivos primero es ganarme el puesto, segundo meterme a las finales y tercero ser campeón”.

Lo que viene

“Ilusionado con el proyecto que están armando, estoy seguro que haremos un excelente papel, lo daré todo porque me dieron la oportunidad, creyeron en mí y eso toca demostrarlo en la cancha”.