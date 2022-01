Lionel Messi y los cracks que dieron positivo a COVID en los últimos días

El mundo del fútbol sigue padeciendo los estragos del COVID-19, sobre todo con la variante que ha paralizado al orbe: Ómicron.

Algunos campeonatos en Europa han tenido que aplazar partidos, pues los contagios se han extendido en todo el continente, dejando noqueadas a varias instituciones.

-Messi: La concha, con lo que yo me cuido. *Messi el 31 en Tamarindo: pic.twitter.com/yDXkU4S1Bm

El último de los casos que más llamó la atención fue el de Lionel Messi, quien dio positivo a las pruebas de rutina que ejecutó el PSG, tras su vuelta de vacaciones.

El astro argentino regresó a su país, para pasar la gran parte de las fiestas decembrinas. Sin embargo, el ‘10′ parisino no se aisló. De hecho, en redes sociales circularon varias imágenes en las que se aprecia al futbolista de fiesta.

Leo fue criticado por no cuidarse. Incluso, varios aficionados se molestaron por el ejemplo que dio, con todo y la situación actual que vive el mundo.

Messi: todavía no sé cómo me agarre covid Messi días antes: pic.twitter.com/neFDsWO5Xj

El FC Barcelona es uno de los equipos más afectados con los casos positivos. Y es que, para su duelo ante el Mallorca de la Jornada 19, los catalanes tuvieron ocho bajas por coronavirus.

Jordi Alba, Alejandro Balde, Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Abde Ezzalzouli, Gavi y Dani Alves fueron los elementos con los que no pudo contar Xavi Hernández.

Las bajas del Barcelona contra el Mallorca Covid-19 😷 ❌ Dest ❌ Alba ❌ Balde ❌ Gavi ❌ Coutinho ❌ Dembelé ❌ Ez Abde ❌ Alves Lesionados 🏥 ❌ Sergi Roberto ❌ Pedri ❌ Ansu Fati ❌ Braithwaite ❌ Depay Suspendido 🟥 ❌ Busquets No inscrito 🚫 ❌ Ferrán Torres pic.twitter.com/h19j5hK4U1

Pero el Barça mostró carácter y lograron la victoria por 1-0, pese a que su entrenador se mostró molesto con La Liga, por obligarlos a jugar con tantas bajas.

“Es que es una situación caótica. Jugaremos con los que podamos, los que seamos porque no hay más. No tiene sentido jugar, pero sí debemos hacerlo así será y competiremos. Que conste, por eso, que esto no es una queja, es una llamada a la lógica. Es una cuestión de sentido común y de pensar en el espectáculo que queremos que tenga La Liga”.

— Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona