Germán Cano no vendrá a Millonarios: este es el 9 que sí busca el Embajador

Comenzó el 2022 y Millonarios sigue sin un delantero que reemplace a Fernando Uribe, quien se fue al Junior de Barranquilla. Sonaron muchos, pero pasadas las horas terminan por diluirse cada rumor. Uno de los últimos y que fue tomando resonancia fue el de Germán Ezequiel Cano, quien no continuará en el Vasco da Gama.

Sin embargo, el argentino que marcó historia en el fútbol colombiano, no volverá a Colombia. Cano continuará en Río de Janeiro, pero cambiará Vasco por Fluminense, que entre otras será el primer rival de Millonarios en la fase 2 de la Copa Libertadores. La información la entregó Julián Capera, quien contactó con los representantes del futbolista y le confirmaron que jugará sí o sí en el Flu.

Desactivada la bomba, ¿entonces por quién irá Millonarios ahora? El nombre es uno solo y también lo apuntó Capera: Diego Herazo. De gran pasado en La Equidad, el goleador no tuvo un buen semestre en Independiente Medellín, por lo que pretende regresar a Bogotá. Eso sí, el periodista añade que no es la única opción. Las otras que se barajan son del extranjero, pero no han salido a la luz los nombres.

Rumores, altas y bajas de Millonarios para el mercado de pases 2022 HOY

Diego Herazo es la primera opción pero no la única para la posición de delantero. Como contamos con @guilloarango hay alternativas de afuera que todavía no se han descartado.



Pregunté al entorno de Germán Ezequiel Cano: “No es verdad, va a Fluminense” pic.twitter.com/AgqdUTtnKV — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 3, 2022

Hablando de delanteros, Ricardo Márquez es esperado este martes en la pretemporada, pese al interés de un equipo de Georgia. Con el Caballo se renovaría el préstamo con Unión Magdalena, aunque aún no se descarta una salida.

Pero no todas son malas en el equipo embajador. Este lunes podrían quedar finiquitadas las llegadas de Larry Vásquez, procedente del Junior; y Eduardo Sosa, quien viene de Jaguares de Montería. Asimismo, Millos no se baja de la puja por Nelson Deossa, del Atlético Huila. De acá al fin de semana se decidirá su destino entre los albiazules y Atlético Nacional.