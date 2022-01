Culpan a un DJ de contagiar de covid a Messi, incluso lo amenazan de muerte

Lionel Messi se contagió de coronavirus, es la noticia de este domingo. El Balón de Oro no pudo volver a París y deberá guardar confinamiento en Argentina, mientras se recupera, perdiéndose algunos partidos con el París Saint-Germain. Ante el infortunio, algunos buscan culpables de no ver jugar a su ídolo y cargaron contra un DJ que compartió junto a Leo en Navidad.

Se trata de Fer Palacio, un reconocido DJ argentino, muy concurrido en el mundo del fútbol. El músico estuvo en una fiesta de Nochebuena junto a Leo y su familia, por lo que lo acusan de contagiar al astro. Incluso fue amenazado de muerte por algunos desadaptados, aunque él no haya dado positivo. La ola de insultos fue tal que tuvo que salir a defenderse.

“Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llevado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso”, aseguró en sus redes sociales.

Lionel Messi se perderá los partidos ante el Vannes, por la Copa de Francia, y el Olympique de Lyon, el próximo domingo, por el campeonato. Su reaparición pudiera darse el 15 de enero, ante el Brest, algo a confirmar.