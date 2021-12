“Más vigente que nunca”, Amaranto Perea sobre la importancia de James en ‘LA TRICOLOR’

Debido a que ahora está en el fútbol de Catar y todavía no alcanza su mejor nivel, muchos creen que el zurdo ya no está para jugar en ‘la Tricolor’ y por eso no están de acuerdo con que Reinaldo Rueda lo siga teniendo en cuenta. Precisamente por eso, Amaranto Perea cree que James Rodríguez todavía puede aportar a la selección Colombia y lo explicó en una corta charla con la prensa.

En la tarde del 27 de diciembre de 2021, Perea dio una entrevista al programa ‘Win + Noticias’ del canal Win Sports +. En esta le preguntaron por el papel de James en ‘la Tricolor’, a lo que respondió indicando que, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, él está más vigente que nunca:

“James, independientemente del momento que vive ahora, es y seguirá siendo un jugador muy importante para nosotros. Yo creo que los momentos son importante, hoy necesitamos gente que esté bien, que futbolísticamente nos pueda aportar. James, quizás, genera mucho de lo bueno y mucho de lo malo. Siempre hay alguien que es muy bueno o que es muy malo, no manejamos términos medios. Pero, sin duda, para mí James tiene más vigencia que nunca”

➕ “James tiene más vigencia que nunca”, Amaranto Perea. pic.twitter.com/aCNNjUcLgG — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 27, 2021

