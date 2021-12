¡Inter, Juventus y Milan se pelean por Muriel para contratarlo en enero!

Luis Fernando Muriel se hizo un nombre en el fútbol italiano. Sus actuaciones en Udinese, Fiorentina y, sobre todo, en Atalanta, lo encumbran como uno de los jugadores con más talento de la actualidad en el calcio. Por eso no es de extrañar que para este mercado de enero los tres colosos de la Serie A estén tras sus pasos.

Según apunta el medio especializado en traspasos TMW, Inter de Milán, Juventus y AC Milan quieren contratar a Muriel, quien no tiene demasiado sitio en Atalanta. Giampiero Gasperini lo ha relegado, mucho más ahora que contará con el franco-marfileño Jeremie Bogá, a partir del 1 de enero. Por eso, la salida del colombiano parece inminente.

¿Para qué lo quieren a Muriel? En principio, para ser suplente. Tanto Inter como Juventus siguen adelante en Champions League y saben que si quieren tener alguna oportunidad de avanzar es robusteciendo su plantilla, por lo que Muriel sería el refuerzo ideal.

En cuanto al AC Milan, TMW señala que algunas fuentes desde el club reconocen el interés por Muriel, pero solo como alternativa y nunca jamás como titular. Il Diavolo quiere salir campeón de la Serie A y por eso busca profundidad en el plantel.

No obstante, el gran conflicto interno de Muriel es salir de Atalanta porque es suplente e ir a otro equipo a serlo. En principio, este no sería el interés del atlanticense, pero también sabe que los colosos de la Serie A no te llaman a la puerta todos los días. En las próximas semanas se revelará su futuro, más temprano que tarde.