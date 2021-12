Esta es la playera de Tom Brady que está a la venta por 600 mil dólares

Tom Brady es el claro ejemplo de que la edad es sólo un número. Con 43 años, el veterano quarterback acrecentó su leyenda, al ganar su séptimo anillo de la NFL, en el Super Bowl LV.

En la actual temporada, Tom sigue marcando su ritmo en el campeonato. De hecho, hace algunas semanas, el mariscal de campo se convirtió en el primer jugador en iniciar 300 partidos en el campeonato.

Todo esto ha convertido a Brady en uno de los deportistas más importantes de la historia, por lo que sus playeras son artículos coleccionables.

De hecho, el portal Goldin Auctions cuenta con uno de los jersey más caros que se han vendido del quarterback.

La prenda alcanza un precio cercano a los 600 mil dólares, luego de que tiene en el número de la espalda una frase escrita por Tom, la cual dice “Greatest Of All Time”.

Además, la casaca es de los Bucaneros de Tampa Bay, con el dorsal 12 y cuenta con números escritos, los cuales son la estadística que tuvo en el duelo que fue utilizada.

La playera no se ha vendido, pues el costo señalado es el arranque para una subasta, que podría alcanzar los 900 mil dólares.

Cuando Brady aterrizó en el equipo de Tampa Bay la temporada pasada, los pronósticos no parecían tan buenos.

Incluso, muchos expertos de la NFL, señalaron que Brady llegaba a la franquicia pensando más en su retiro, que un posible título.

Sin embargo, el mariscal de campo demostró que todavía tenía mucho que dar en los emparrillados, por lo que llevó los suyos a la gloria.

Esto simbolizó el séptimo anillo de la NFL para el legendario quarterback, situación que lo convierte en el más ganador de la historia de la liga.

El retiro aún luce lejano para Tom, quien en repetidas ocasiones ha dicho que no tiene claro cuándo dejará el deporte profesional.

Incluso, la motivación que lo mantiene activo es seguir ganando trofeos, pues su ilusión es retirarse en un gran estado físico.

“Es un amor por lo que hago. No es como un trabajo, es cariño verdadero. Hace muchos años que me enamoré de lo que hago. Otras personas pensarán ‘¿qué más quieres conseguir?’. Me encanta lo que hago, así que por qué quitar una de las cosas que más adoras en tu vida de manera arbitraria y hacer otras cosas cuando quizás el tiempo no es el adecuado.

“Al final, siempre quería ser mi mejor versión. Me daba satisfacción saber que me preparé lo excelente que pude, di tanto emocionalmente a lo que hacía, compartí mucho con mis compañeros, di lo que tenía y eso es lo más satisfactorio, aunque no consigas el objetivo que querías, tendrás algo de alegría de que diste el máximo”.

— Tom Brady, mariscal de campo de Tampa Bay