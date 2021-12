James Rodríguez volvió a jugar, pero no vio una y Al Rayyan perdió

James Rodríguez en Qatar SC vs, Al Rayyan, por Fecha 10 de la Liga de las Estrellas de Catar 2021-22 (Cortesía, Al Rayyan)

Después de mes y medio sin sumar minutos, el volante zurdo reapareció en el futbol catarí y, lastimosamente, no pudo marcar la diferencia. Es que la participación de James Rodríguez en Qatar SC vs, Al Rayyan, por Fecha 10 de la Liga de las Estrellas de Catar 2021-22, no fue buena y fue muy poco lo que tocó el balón.

Aunque el regreso de James era de lo más esperado, el entrenador Laurent Blanc decidió dejarlo en el banco para el inicio del partido. Sin embargo, en el minuto 11, Hashim Ali se lesionó, pidió el cambio y el colombiano saltó al campo.

Para el lamento de Rodríguez, un par de minutos después de que entró, el Qatar SC anotó el 0-1. El encargado de hacerlo fue Sebastián Soria, quien aprovechó un buen centro de Bahaa Ellithi para ‘mandarla a guardar’ con la cabeza.

🎥 | الهدف الأول للملك القطراوي عن طريق اللاعب سباستيان سوريا في مرمى نادي الريان.#الملك_القطراوي 💛🖤 pic.twitter.com/zHTiYUXMRl — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) December 24, 2021

Tras el gol, Al Rayyan intentó ser más ofensivo, pero James no aportó mucho. Es que se le veía bastante precavido al momento de chocar. Por eso, en las pocas veces que tocó el balón, prefirió desprenderse rápido de este y sus pases no fueron profundos.

Ya en el segundo tiempo, James fue más participativo. Empezó a ubicarse mejor y tuvo más contacto con el balón, lo que a él e gusta. Pero, de nuevo, las carencias de su equipo le impidieron tener más influencia en el juego.

Los minutos pasaron y, aunque James y sus compañeros lograron entrar al área rival, no le dieron trabajo al arquero Jasem Adem Al Hail. En la recta final el colombiano se retrasó uno metros y empezó a tirar centros, con el objetivo de encontrar un cabezazo que empatara el marcador.

Al final Al Rayyan no pudo anotar y perdió. Ahora, James Rodríguez y sus compañeros se prepararán para enfrentar a Al Shamal el próximo 29 de diciembre de 2021, en lo que será el último partido del año.

