A Sosa le interesaría jugar en Millonarios por lo que representa en Sudamérica

Los equipos colombianos comienzan a perfilar sus nóminas de cara a 2022 y en Millonarios comienzan a sonar varios nombres.

Uno de los jugadores que se ha rumorado podría arribar al cuadro bogotano es el volante venezolano Eduardo Sosa que jugó este 2021 con Jaguares de Córdoba.

El centrocampista habló con el diario As Colombia y se refirió al tema. Aunque dijo que desconoce algún interés, para él sería todo un honor.

“Sé que hubo acercamientos con algunos equipos y cosas que estuvieron cerca de cerrarse, pero por el momento no sé nada de Millonarios. Todo el mundo sabe lo que representa Millonarios en Colombia y Sudamérica, sería muy interesante para mí y para mi carrera”, cita el medio.

“El jugador siempre quiere conseguir cosas mejores, tiene objetivos y sueños. Quiero seguir consiguiendo cosas, me gustaría salir de Jaguares e ir a un club más importante. Me gustaría seguir en la Liga BetPlay, eso quiero y se lo he planteado tanto a Jaguares y mi agente, vamos a ver como avanzan los temas”, añadió en la misma entrevista.

También reconoció que hay varias posibilidades para cambiar de equipo en 2022: “Hemos estado esperando, ha habido cosas, pero de eso se encarga mi representante. Yo ahora estoy tranquilo en Venezuela disfrutando con mi familia”.

Por el momento, Millonarios solo ha confirmado la llegada del portero Álvaro Montero y Sosa aparece como un rumor.