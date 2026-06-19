Teo Echeverría: el colombiano detrás de la arquitectura técnica de los grandes espectáculos en vivo del mundo

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Nacido en Bogotá en 1977, Teo Echeverría creció en el campo tolimense en medio de la vida rural colombiana de los años ochenta y noventa. Entre cafetales, ganado y caminos de herradura, desarrolló habilidades que más adelante serían fundamentales en su carrera profesional: disciplina, adaptación, resolución de problemas y liderazgo práctico.

Ese entorno formativo, lejos de la industria del entretenimiento, terminó convirtiéndose en la base de su enfoque técnico y operativo en la producción de espectáculos en vivo.

Primeros pasos en la industria del entretenimiento en vivo

A pocos meses de cumplir 18 años, Echeverría inició su vínculo con el mundo de los eventos, alternando su vida entre el campo y la ciudad. Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la seguridad en espectáculos, una puerta de entrada que, con el tiempo, evolucionó hacia roles más complejos dentro de la producción técnica.

Este proceso marcó el inicio de una carrera que lo llevaría de la operación local a la producción internacional de grandes giras.

Una carrera global en más de 70 países

Con el paso de los años, Teo Echeverría se consolidó como Production Manager, diseñador técnico y consultor internacional de giras. Su trayectoria lo ha llevado a participar en estructuras de producción que operan bajo estándares globales en estadios, arenas y festivales alrededor del mundo.

Ha hecho parte de producciones de algunos de los nombres más influyentes de la música internacional, entre ellos:

Guns N’ Roses

Deep Purple

Judas Priest

Roger Waters

Kiss

Scorpions

Iron Maiden

Red Hot Chili Peppers

Shakira

Katy Perry

Ed Sheeran

Este recorrido lo posiciona como una figura técnica con experiencia en algunos de los espectáculos de mayor escala de la industria global.

Eventos de alto impacto cultural y estatal

Además del circuito musical, Echeverría ha participado en el desarrollo técnico y operativo de eventos culturales y de Estado de gran relevancia, como:

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

Rock al Parque

Clausura del Mundial Sub-20 FIFA 2011

Cumbre de las Américas en Cartagena

Estos proyectos han requerido altos niveles de coordinación logística, diseño técnico y ejecución operativa en contextos de alta complejidad.

Rol actual: Maluma, Ricky Martin y giras globales

En la actualidad, Teo Echeverría forma parte del equipo de producción de artistas de talla mundial como Maluma y Ricky Martin.

Con Maluma se desempeña como Production Manager

Con Ricky Martin ejerce como Production Designer y Stage Manager

En estos roles lidera la planificación técnica, el diseño del espectáculo y la coordinación de todo lo que ocurre sobre el escenario durante las giras internacionales.

Su experiencia previa en producción de gran escala le ha permitido integrarse a equipos globales con estándares de ejecución altamente exigentes.

Proyectos recientes en la industria global

En años recientes, también ha participado en proyectos y giras como:

Scorpions – Monsters of Rock Tour

Aventura

The Trilogy Tour (Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull)

En cada uno de estos proyectos, su labor ha estado enfocada en transformar las ideas creativas de los artistas en estructuras técnicas viables, ejecutables y seguras en escenarios de gran formato.

El rol invisible que sostiene los grandes shows

Aunque su trabajo ocurre detrás del escenario, su impacto es estructural dentro de la industria. Sus funciones abarcan:

Planificación técnica de espectáculos

Diseño de producción

Liderazgo de equipos internacionales

Coordinación logística global

Supervisión de montajes

Gestión operativa en múltiples países

Este tipo de trabajo es el que permite que miles de personas disfruten de conciertos y eventos sin ver la complejidad que ocurre detrás de escena.

Alive Entertainment y O’Live Entertainment: expansión internacional

Además de su labor en giras, Teo Echeverría es fundador de:

Alive Entertainment en Colombia

en Colombia O’Live Entertainment en Italia

Desde estas compañías impulsa proyectos que conectan América Latina con Europa y Estados Unidos, fortaleciendo la industria del entretenimiento en vivo y brindando soporte a promotores internacionales.