Martina Camargo lanza “Gritan los Corazones”, una canción que transforma la pasión del fútbol en un mensaje de paz mundial

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

En medio de la emoción que despierta el Mundial de Fútbol en millones de personas alrededor del planeta, la reconocida cantadora colombiana Martina Camargo presentó “Gritan los Corazones”, una canción que convierte la pasión deportiva en un llamado global a la paz, la solidaridad y la unión entre los pueblos.

La artista, nominada al Latin Grammy y considerada una de las voces más representativas de la música tradicional colombiana, regresa con una propuesta que busca trascender el ámbito deportivo para transmitir un mensaje universal de esperanza. La producción estuvo a cargo de Chaco World Music, ganador del premio Grammy.

Un himno de paz inspirado en el fútbol

“Gritan los Corazones” nace en un contexto donde el fútbol vuelve a convertirse en el lenguaje común de millones de personas. A través de esta canción, Martina Camargo utiliza la energía y la emoción que genera el deporte para reflexionar sobre la importancia de la convivencia, el respeto y la fraternidad entre las naciones.

La obra plantea que, al igual que el fútbol, la paz no conoce fronteras, idiomas ni banderas. La canción invita a reconocer aquello que une a la humanidad por encima de las diferencias culturales, sociales o políticas.

“La música y el fútbol nos recuerdan que el amor mueve al mundo y es fundamental para superar las diferencias”, expresó la cantante sobre el significado de esta nueva producción.

Sonidos del Caribe colombiano con una propuesta contemporánea

Uno de los aspectos más destacados de “Gritan los Corazones” es la fusión de sonidos tradicionales y modernos. La producción incorpora elementos de la Tambora, una de las expresiones musicales ancestrales más representativas del río Magdalena, tradición que Martina Camargo ha promovido en escenarios internacionales durante su trayectoria artística.

Además, la canción integra la riqueza de la Cumbia Sabanera, un género que combina la fuerza de las bandas musicales y el acordeón, elementos fundamentales en las celebraciones populares de la región Caribe colombiana.

El resultado es una propuesta sonora que mezcla la alegría festiva propia de los encuentros futbolísticos con la nostalgia y profundidad de las raíces musicales colombianas.

Una versión electrónica para la fiesta mundialista

Como parte del lanzamiento, “Gritan los Corazones” también cuenta con una versión remix electrónica realizada por Mr. Pauer, reconocida figura de la música electrónica latina.

Esta adaptación busca acompañar las celebraciones del Mundial de Fútbol en diferentes escenarios, desde festivales y eventos deportivos hasta pistas de baile alrededor del mundo, ampliando el alcance del mensaje de unidad que promueve la canción.

Martina Camargo y Chaco World Music apuestan por la música como agente de transformación

Con este lanzamiento, Martina Camargo y Chaco World Music ratifican su compromiso con la música como herramienta de cambio social. Ambos destacan que eventos de alcance global como el Mundial de Fútbol pueden convertirse en espacios para fortalecer el diálogo intercultural y promover valores que contribuyan a una sociedad más inclusiva y solidaria.

La canción busca recordar que tanto la música como el deporte tienen la capacidad de acercar culturas, derribar barreras y construir puentes entre comunidades de distintas partes del mundo.