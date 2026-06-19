José Baena: el artista cordobés que exporta el talento del tatuaje colombiano a escenarios internacionales

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El talento colombiano continúa conquistando escenarios internacionales y uno de sus representantes más destacados en la industria del tatuaje es José Baena, artista oriundo de Montería, Córdoba, quien ha logrado posicionarse en algunas de las convenciones de tatuajes más importantes de Estados Unidos gracias a una carrera construida con disciplina, formación constante y una profunda pasión por el arte.

Nacido en la región Caribe colombiana, Baena descubrió desde temprana edad su afinidad por el dibujo y la expresión artística. Influenciado por el entorno creativo de su madre y su abuela, comenzó a desarrollar habilidades que años más tarde se convertirían en la base de una carrera profesional reconocida fuera de las fronteras nacionales.

Sin embargo, sus inicios en el mundo del tatuaje estuvieron marcados por las dificultades propias de una industria que, hace más de una década, contaba con escasos recursos y poca información especializada en Colombia. Ante la falta de insumos adecuados, el artista inició sus primeros trabajos utilizando las conocidas “máquinas hechizas”, herramientas artesanales que eran comunes entre los tatuadores de la época.

Tatuajes José Baena

La evolución profesional que encontró en Medellín

Lejos de convertirse en un obstáculo, las limitaciones técnicas impulsaron a José Baena a buscar nuevas oportunidades de aprendizaje. Consciente de la necesidad de perfeccionar su técnica, decidió trasladarse a ciudades con mayor desarrollo en la industria del tatuaje, una decisión que transformó por completo su carrera.

Su llegada a Medellín marcó el inicio de una nueva etapa profesional. Allí se vinculó a un reconocido estudio de tatuajes, donde pudo acceder a mejores herramientas, capacitación especializada y estándares internacionales de bioseguridad y operación.

“Recuerdo que mis primeros tatuajes eran muy malos en su ejecución. En ese momento, la información y los materiales eran muy escasos, tanto en mi ciudad como en el resto de Colombia, pero esa dificultad me sirvió de motivación para apasionarme por el tema y entender que debía salir de allí para evolucionar”, afirma el tatuador.

Actualmente, Medellín continúa siendo el principal centro de operaciones de su carrera artística. Desde su estudio privado, BLACKDAGGERTATTOO, desarrolla proyectos personalizados que se han convertido en su sello distintivo dentro del sector.

Tatuajes José Baena

Especialización en tatuajes de gran formato

Uno de los aspectos que diferencia el trabajo de José Baena es su especialización en piezas de gran formato, una de las disciplinas más complejas dentro del tatuaje profesional.

Brazos completos, piernas enteras y espaldas integrales forman parte de los proyectos que realiza regularmente. Estas obras requieren una planificación minuciosa, amplios conocimientos anatómicos y una comprensión detallada de la biomecánica corporal para garantizar que los diseños se adapten de forma armónica a las curvas naturales del cuerpo.

“Encontré en el tatuaje mi forma de expresar el arte. Gracias a personas cercanas y a sus ideas, pude desarrollar piezas que perduran en el tiempo. Amo hacer proyectos a gran escala; piernas, brazos y espaldas completas suelen ser los que más me apasionan”, explica.

Cada proyecto puede representar entre 60 y 70 horas de trabajo efectivo, distribuidas en múltiples sesiones para permitir la adecuada recuperación de la piel. Las jornadas individuales suelen extenderse entre cinco y ocho horas continuas, durante las cuales desarrolla composiciones predominantemente en escala de grises complementadas con sutiles detalles de color.

Presencia en las convenciones de tatuajes más importantes de Estados Unidos

El alto nivel técnico alcanzado por Baena le abrió las puertas de la exigente industria norteamericana, donde ha participado en competencias y encuentros internacionales junto a reconocidos exponentes del tatuaje mundial.

Durante los últimos años ha representado a Colombia en eventos de gran relevancia como la Empire State Tattoo Expo de Nueva York, donde participó en las ediciones 2023 y 2024.

Asimismo, ha estado presente de manera consecutiva en la New York Tattoo Convention entre 2023 y 2025, además de formar parte de la Miami Tattoo Convention en 2024.

Estas participaciones reflejan el creciente posicionamiento del tatuaje colombiano en mercados internacionales y consolidan a José Baena como uno de los artistas nacionales con mayor proyección global dentro del sector.

Formación y liderazgo dentro de la industria

Además de su labor artística, Baena ha asumido un papel activo en la formación de nuevas generaciones de tatuadores. A lo largo de su carrera ha impartido seminarios y talleres especializados en Medellín, Honduras y Massachusetts, compartiendo conocimientos sobre diseño, composición y desarrollo de proyectos de gran formato.

Su experiencia también ha sido reconocida en eventos internacionales donde ha participado como jurado. Entre ellos destacan el Honduras Tattoo Fest 2024 y el Pura Tinta Tattoo Fest de Costa Rica en 2025, escenarios en los que evaluó propuestas artísticas de tatuadores provenientes de distintos países.

Un artista colombiano con alcance global

Actualmente, José Baena divide su actividad profesional entre Colombia y el estudio 10K Thousand Foxes, ubicado en Astoria, Queens, Nueva York. Esta dinámica le permite trabajar con clientes, coleccionistas y profesionales de diversas nacionalidades, ampliando constantemente su presencia internacional.

Su trayectoria también incluye colaboraciones y proyectos independientes en diferentes estudios de Europa, fortaleciendo una carrera que comenzó en Montería y que hoy representa el crecimiento y la evolución del tatuaje colombiano en los mercados más competitivos del mundo.