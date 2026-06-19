John Summit aterriza en Bogotá: el ícono del house se presentará en Chamorro City Hall

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Bogotá se alista para recibir a uno de los artistas más importantes de la escena electrónica mundial. John Summit, DJ, productor y una de las figuras más influyentes del house contemporáneo, confirmó su llegada a la capital colombiana con un show exclusivo que se realizará el 10 de septiembre de 2026 en Chamorro City Hall.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música electrónica, quienes tendrán la oportunidad de ver en vivo a uno de los nombres más destacados de la actualidad, reconocido por encabezar los principales festivales internacionales y por acumular millones de reproducciones en plataformas digitales.

John Summit llega a Bogotá con una propuesta que ha revolucionado el house

Durante los últimos años, John Summit se ha consolidado como uno de los artistas más solicitados del circuito electrónico global. Su ascenso meteórico ha estado marcado por producciones que se han convertido en himnos de las pistas de baile y por presentaciones en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo.

Gracias a su estilo innovador y a su capacidad para conectar con nuevas generaciones de fanáticos de la música electrónica, el productor estadounidense se ha transformado en una referencia obligada dentro del género house.

Su presentación en Bogotá promete una experiencia inmersiva cargada de energía, efectos visuales y una selección musical que incluirá algunos de los éxitos que lo han llevado a posicionarse como uno de los DJs más relevantes del momento.

Como parte del lanzamiento oficial del evento, los organizadores habilitaron desde ahora el proceso de registro para que los fanáticos puedan acceder de manera anticipada a la preventa de entradas.

Las personas que completen el registro podrán obtener beneficios exclusivos, entre ellos:

Acceso anticipado a la preventa oficial.

Posibilidad de comprar entradas antes de la venta general.

Información exclusiva y actualizaciones sobre el evento.

La preventa para artistas estará disponible a partir del 16 de junio, mientras que la venta general comenzará el 17 de junio, sujeto a la disponibilidad de boletos.

Un evento imperdible para los amantes de la música electrónica

La llegada de John Summit a Bogotá representa uno de los anuncios más importantes para la agenda de conciertos electrónicos de 2026 en Colombia. Su creciente influencia dentro de la industria musical y su presencia constante en festivales de talla mundial convierten esta presentación en una de las más esperadas por los seguidores del house y la música dance.

Con una carrera en constante ascenso y una propuesta sonora que continúa redefiniendo el género, John Summit promete ofrecer una noche inolvidable en Chamorro City Hall, consolidando a Bogotá como una de las ciudades clave para los grandes espectáculos de música electrónica en América Latina.