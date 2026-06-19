DARMAND estrena “I Will”, una canción sobre las promesas incumplidas y los recuerdos que perduran

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El productor musical colombiano Diego Cáceres, reconocido por su trabajo en proyectos globales para Disney, Marvel y la campaña de Kamala Harris, continúa fortaleciendo su faceta como artista con el lanzamiento de “I Will”, el más reciente sencillo de su proyecto musical DARMAND. La canción llega acompañada de un videoclip y marca una nueva etapa en la evolución artística de una propuesta que busca posicionarse dentro de la escena electrónica internacional.

¿De qué trata “I Will”, el nuevo sencillo de DARMAND?

“I Will” explora una historia emocional con la que muchas personas pueden sentirse identificadas: las promesas de un futuro ideal que terminan eclipsando la importancia del presente. A través de una producción elegante y cargada de sensibilidad, la canción reflexiona sobre las oportunidades perdidas, los recuerdos que permanecen y las consecuencias de construir relaciones basadas en expectativas más que en experiencias reales.

La propuesta musical de DARMAND se caracteriza por combinar elementos de la música electrónica con narrativas profundas, creando piezas que conectan tanto desde lo sonoro como desde lo emocional.

Una producción respaldada por figuras de la industria internacional

Para este lanzamiento, DARMAND trabajó junto a importantes nombres de la industria musical. La producción de “I Will” estuvo a cargo del propio Diego Cáceres, acompañado por Denny White, reconocido por sus colaboraciones con artistas de talla mundial como Tiësto, Martin Garrix, OneRepublic y Kanye West.

A este equipo creativo se sumó también Pablo Sola, uno de los productores más destacados de la música electrónica en Latinoamérica, aportando una visión que fortalece el carácter internacional del sencillo.

Un videoclip que complementa la historia de la canción

El lanzamiento de “I Will” está acompañado por un videoclip dirigido por Gustavo Gacha, quien desarrolla una narrativa visual centrada en la pérdida y en aquellos futuros imaginados que terminaron convirtiéndose en pasado.

La producción audiovisual cuenta además con la participación especial de Beatriz de la Pava, reconocida periodista colombiana que actualmente forma parte de la BBC en Londres. Su presencia aporta un elemento distintivo a una pieza que busca ampliar el mensaje emocional de la canción mediante imágenes cuidadosamente construidas.

Esta apuesta visual reafirma el interés de DARMAND por integrar música y narrativa audiovisual como parte esencial de su propuesta artística.

DARMAND prepara su show debut en Octava Club

Como parte de esta nueva etapa, DARMAND realizará su primer espectáculo en vivo el próximo 3 de julio en Octava Club. Más que una presentación tradicional de DJ, el evento ha sido concebido como una experiencia inmersiva que combinará interpretación en vivo, instrumentos, visuales de alto impacto y una puesta en escena diseñada para transmitir la identidad artística del proyecto.

El show busca ofrecer una experiencia audiovisual completa, permitiendo al público conectar con el universo creativo que Diego Cáceres ha construido alrededor de DARMAND.

DARMAND apuesta por una propuesta electrónica con identidad propia

Con “I Will”, DARMAND continúa consolidando una propuesta musical que trasciende los formatos convencionales de la música electrónica. La combinación de producción de alto nivel, colaboraciones internacionales, una narrativa emocional sólida y una cuidada estética visual posicionan al proyecto como una de las apuestas colombianas con mayor potencial de proyección global.

Este lanzamiento representa un nuevo paso en la carrera de Diego Cáceres, quien tras años de éxito detrás de grandes producciones internacionales, sigue construyendo un camino propio como artista y creador de experiencias sonoras memorables.