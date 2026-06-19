Danny Polo debuta con “Momento Zero”, un EP inspirado en historias reales

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La música colombiana suma una nueva propuesta con el lanzamiento de “Momento Zero”, el primer EP del cantante Danny Polo, un proyecto que reúne seis canciones cargadas de emociones, vivencias personales y ritmos que invitan a bailar.

El trabajo discográfico incluye los temas “Volvió a ser ella”, “Momento Zero”, “Bajo el Sol”, “Oasis” y el sencillo principal “Lo que no sabes tú”, una canción que se convierte en el eje emocional de esta nueva etapa artística del intérprete.

Con una combinación de sonidos frescos y la energía característica del merengue moderno, Danny Polo busca conectar con el público a través de historias auténticas y experiencias con las que muchas personas pueden identificarse.

“Lo que no sabes tú”, una historia real convertida en canción

El focus track del EP nació durante un campamento creativo en el que participaron los músicos y productores Derek, Jacob Duque y Alejo Master. Lo que inicialmente fue una exploración musical basada en el gusto compartido por el merengue tomó una dimensión más profunda cuando la vida personal del artista se convirtió en la inspiración principal de la canción.

“Lo que no sabes tú” está basada en una experiencia real vivida por Danny Polo, marcada por los reencuentros, la nostalgia y la ilusión constante de volver a encontrarse con alguien especial.

La canción transforma esos sentimientos en una propuesta ligera, romántica y bailable, logrando que el anhelo y la distancia se conviertan en una experiencia universal capaz de conectar con cualquier oyente.

Una producción con un fuerte componente emocional

El tema adquirió una carga emocional aún mayor durante su proceso de finalización gracias a la participación de Sebastián, amigo cercano del artista, quien atravesaba una situación sentimental similar con su pareja en Colombia.

Esta coincidencia permitió que la composición se enriqueciera con nuevas perspectivas y emociones, consolidando una narrativa cercana y sincera que hoy define la esencia del sencillo.

Un proyecto que refleja la identidad artística de Danny Polo

Con “Momento Zero”, Danny Polo presenta una carta de presentación musical que refleja su identidad como artista. El EP apuesta por letras honestas, melodías pegajosas y sonidos contemporáneos que buscan equilibrar la emoción con la energía del baile.

Más allá de su faceta profesional como enfermero, el cantante demuestra que la música ocupa un lugar central en su vida y que sus experiencias personales son la materia prima de una propuesta artística que busca generar conexiones genuinas con el público.

A través de este lanzamiento, Danny Polo inicia oficialmente una nueva etapa en su carrera musical, respaldada por canciones que hablan de amor, nostalgia, esperanza y momentos que marcan la vida de cualquier persona.