Concejo de Bogotá reconoce el impacto de la industria de la música en vivo en la capital

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La distinción fue impulsada por la concejal Cristina Calderón Restrepo, quien destacó el papel de la empresa en la transformación del ecosistema de la música en vivo y su contribución al posicionamiento de Bogotá como un referente cultural en América Latina.

Durante más de una década, Páramo Presenta ha sido un actor clave en la consolidación de la agenda de conciertos y festivales en Colombia. La promotora ha impulsado la llegada de artistas nacionales e internacionales, fortaleciendo la oferta cultural de Bogotá y conectando la ciudad con los principales circuitos globales del entretenimiento.

Entre sus eventos más representativos se encuentran el Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera y el Baum Festival, que se han consolidado como referentes de la música en vivo en la región.

Estos festivales han tenido como escenarios principales espacios emblemáticos como el Parque Simón Bolívar y Corferias, que se han convertido en puntos de encuentro masivo para millones de asistentes y en símbolos del crecimiento de la industria del entretenimiento en la capital.

Declaraciones y visión de futuro

El reconocimiento también resalta la visión de la compañía frente al impacto cultural de la música en vivo como motor de transformación social y urbana.

“Este reconocimiento nos inspira a seguir trabajando para que Bogotá continúe consolidándose como una capital cultural de talla mundial. Creemos en el poder de la música y de los encuentros en vivo para transformar ciudades, generar oportunidades y construir comunidad”, señaló Gabriel García Ardila.

Impacto económico y cultural más allá de los escenarios

Según el Concejo de Bogotá, el impacto de Páramo Presenta trasciende lo cultural. Sus eventos han reunido a más de 4,3 millones de asistentes y han contado con la participación de más de 2.000 artistas.

Este movimiento ha generado efectos positivos en sectores como el turismo, la hotelería, el transporte, el comercio y los servicios, además de impulsar la creación de miles de empleos directos e indirectos asociados a la industria del entretenimiento.

Expansión nacional y fortalecimiento de la industria cultural

La Nota de Estilo también reconoce el aporte de la compañía al desarrollo de capacidades locales en producción, logística, mercadeo y gestión cultural.

Además de su trabajo en Bogotá, Páramo Presenta ha llevado sus experiencias a ciudades como Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, contribuyendo al fortalecimiento de la industria del entretenimiento en distintas regiones del país.