Los Calzones presentan “Lleva”, un tributo ska punk a Lionel Messi

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Después de 37 años de trayectoria, Los Calzones vuelven a demostrar que su energía sigue intacta. La emblemática agrupación argentina lanzó “Lleva”, una canción dedicada a Lionel Messi que se convierte en el segundo sencillo promocional de Huella, su décimo álbum de estudio, que verá la luz próximamente.

El nuevo tema ya está disponible en plataformas digitales junto con su videoclip oficial en YouTube, consolidándose como uno de los lanzamientos más emotivos de la banda en los últimos años. A través de un explosivo sonido de ska punk, Los Calzones rinden homenaje al futbolista más importante de la historia argentina y a una figura que ha marcado a toda una generación.

“Lleva”: un tributo a Messi desde las raíces del ska

Con una poderosa base rítmica, una contundente sección de vientos y la energía característica que ha definido a Los Calzones durante décadas, “Lleva” celebra el talento, la pasión y la capacidad de Lionel Messi para emocionar a millones de personas alrededor del mundo.

La letra no deja dudas sobre el destinatario del homenaje:

“Dale en las buenas y malas / dale la gente siempre le agradece / lo que la Pulga dio”.

La canción destaca la admiración popular hacia el capitán de la selección argentina y refleja el impacto emocional que genera verlo dentro de la cancha. Más que una canción deportiva, se trata de una declaración de gratitud hacia una figura que trascendió el fútbol.

“Lleva” fue compuesta y arreglada por Marcelo Del Grosso, Eduardo A. Casareski, Fabián M. Isernia, Carlos C. Báez y Sergio M. Chávez.

Huella, el décimo álbum de Los Calzones

“Lleva” es el segundo adelanto de Huella, una producción que reafirma la identidad sonora de la banda y su compromiso con las raíces del ska latinoamericano.

El álbum fue grabado en los legendarios Criteria Studios de Miami y mezclado en Igloo Music de Burbank, California. Tanto la grabación como la mezcla estuvieron a cargo del reconocido productor Gustavo Borner, quien también asumió la producción artística junto a Los Calzones.

En el disco participaron los integrantes históricos de la agrupación:

Pingüino: voz, teclados y coros.

Pitulo: guitarras y coros.

Pájaro: bajo y coros.

Gargamel: trombón y coros.

Azrael: trompetas y coros.

Kamion: batería y coros.

Además, contó con la colaboración de destacados músicos invitados como Albert Sterling Menendez, Ed Calle, Francisco Dimas y John Kricker.

“Juntos”, el primer adelanto de Huella

Antes de “Lleva”, Los Calzones presentaron “Juntos”, una canción que marcó el inicio de esta nueva etapa artística.

El sencillo combina guitarras, una afilada sección de vientos y una melodía contagiosa que mantiene intacta la esencia rebelde y festiva del grupo. Su potente estribillo y estructura dinámica consolidaron las expectativas alrededor de Huella, un álbum que promete ser uno de los trabajos más sólidos de la banda.

Los Calzones continúan expandiendo el ska latinoamericano

Fieles a su historia, Los Calzones mantienen viva la esencia de un género nacido en Jamaica, transformado en Inglaterra y reinterpretado con identidad propia en América Latina.

Actualmente, la banda sigue fortaleciendo su presencia en mercados como Colombia, México, Chile y Centroamérica, mientras prepara una ambiciosa gira que recorrerá Argentina, Europa, Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica durante 2026.

Con letras que combinan crítica social, identidad cultural y una energía inagotable, el grupo continúa consolidándose como uno de los principales referentes del ska en español.

Presentación oficial de Huella en Buenos Aires

Los Calzones presentarán oficialmente Huella el próximo 8 de agosto de 2026 en El Teatrito, ubicado en Sarmiento 1752, Buenos Aires.

El concierto marcará el lanzamiento en vivo de un álbum que combina la experiencia de casi cuatro décadas de carrera con una renovada dosis de rebeldía, potencia y compromiso artístico.

Con “Lleva”, la banda no solo celebra la figura de Lionel Messi, sino que también reafirma su vigencia dentro de la escena musical latinoamericana, dejando claro que su huella sigue creciendo al ritmo del ska punk.