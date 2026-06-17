LEGACY: La historia musical de Michael Jackson llega a Colombia con una gira por Bogotá, Cali y Medellín

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

La música de Michael Jackson sigue viva décadas después de haber revolucionado la industria musical. Su legado artístico, cultural y humano continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, y ahora los colombianos podrán revivir su historia a través de LEGACY: La historia musical de Michael Jackson, una producción de gran formato que llegará a Bogotá, Cali y Medellín durante 2026.

Este espectáculo promete convertirse en uno de los eventos culturales más importantes del año, gracias a una propuesta que combina música en vivo, arreglos sinfónicos, danza, teatro contemporáneo, efectos visuales y una puesta en escena diseñada para transportar al público por los momentos más emblemáticos de la carrera del llamado “Rey del Pop”.

¿Qué es LEGACY: La historia musical de Michael Jackson?

Más que un concierto tributo, LEGACY es una experiencia artística que celebra la trayectoria de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. La producción busca rendir homenaje al impacto que Michael Jackson tuvo en la música popular, la cultura global y las nuevas generaciones de artistas.

A través de una narrativa emocional, el espectáculo recorrerá algunas de las canciones más representativas de su carrera, reviviendo éxitos que marcaron una época y que siguen siendo referentes dentro de la industria musical.

Una producción con artistas nacionales e internacionales

Cada presentación reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en un montaje de gran nivel que busca honrar la esencia de Michael Jackson.

Uno de los principales atractivos será la participación de la Nueva Filarmonía, reconocida como una de las orquestas más importantes de Colombia y ganadora de un Latin Grammy. Sus arreglos sinfónicos aportarán una nueva dimensión a las canciones más icónicas del artista estadounidense.

Además, el espectáculo contará con la participación especial de La Gata Cirko, compañía de circo contemporáneo reconocida por formar parte de algunos de los montajes y eventos públicos más importantes realizados en el país.

La combinación de música en vivo, danza, teatro, elementos circenses y tecnología visual busca ofrecer una experiencia inmersiva para los asistentes.

Fechas de la gira de LEGACY en Colombia 2026

La gira nacional de LEGACY: La historia musical de Michael Jackson tendrá tres paradas confirmadas en Colombia:

Bogotá

Fecha: 6 de agosto de 2026

6 de agosto de 2026 Lugar: Teatro Colsubsidio

Cali

Fecha: 18 de septiembre de 2026

18 de septiembre de 2026 Lugar: Comfama*

Medellín

Fecha: 30 de octubre de 2026

30 de octubre de 2026 Lugar: Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez

*La organización informó esta sede para la fecha de Cali; se recomienda verificar detalles oficiales al momento de la compra de entradas.

Entradas para LEGACY: La historia musical de Michael Jackson

La boletería para las tres presentaciones estará disponible de manera exclusiva a través de TuBoleta, plataforma autorizada para la venta de entradas del evento.

Los organizadores esperan una alta demanda por parte de los seguidores de Michael Jackson, por lo que recomiendan adquirir las boletas con anticipación.