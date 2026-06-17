Catedral de Sal de Zipaquirá cambia su horario de ingreso desde julio: conozca los nuevos horarios

Catedral de Sal de Zipaquirá, una de las maravillas del mundo.

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La Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada la Primera Maravilla de Colombia y uno de los atractivos turísticos más importantes de América Latina, implementará un nuevo horario de ingreso a partir del 1 de julio de 2026. La decisión hace parte de una estrategia orientada a fortalecer la experiencia de los visitantes y optimizar la operación turística de este icónico destino ubicado en el departamento de Cundinamarca.

La medida llega en un momento de gran crecimiento para el complejo turístico, que recientemente alcanzó un récord histórico de más de un millón de visitantes, la cifra más alta registrada desde su apertura al público en 1995. Este resultado consolida a la Catedral de Sal como uno de los principales motores del turismo colombiano y un referente internacional en turismo cultural, religioso y de naturaleza.

Nuevo horario de ingreso a la Catedral de Sal

De acuerdo con la administración del complejo, a partir del 1 de julio el horario para visitantes será el siguiente:

Ingreso y atención al público: todos los días de 9:00 a. m. a 4:40 p. m.

La entidad recomienda a los turistas planificar con anticipación su visita para aprovechar todas las experiencias que ofrece el recorrido subterráneo.

Qué puede disfrutar en la visita

La Catedral de Sal de Zipaquirá ofrece una experiencia única que combina patrimonio, arte, arquitectura y espiritualidad. Entre los principales atractivos del recorrido se encuentran:

Las estaciones del Viacrucis.

Las naves principales de la Catedral.

El Espejo de Agua.

El Museo Monumental Subterráneo.

Espacios culturales, tecnológicos e interactivos.

Estos escenarios convierten la visita en una experiencia integral que atrae tanto a turistas nacionales como internacionales.

Horario de atención administrativa

La entidad también informó que los servicios administrativos mantendrán los siguientes horarios:

Lunes a jueves: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Viernes: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Un referente del turismo mundial

La Catedral de Sal de Zipaquirá recibe visitantes provenientes de más de 100 países, fortaleciendo el posicionamiento de Zipaquirá y Cundinamarca como destinos turísticos de talla mundial. Su propuesta integra historia, sostenibilidad, arquitectura y patrimonio en el interior de una mina de sal activa, considerada una de las obras subterráneas más impresionantes del planeta.

Con este ajuste en sus horarios, la Catedral de Sal reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio, la seguridad y la calidad de la experiencia turística, consolidándose como uno de los tesoros más importantes del turismo colombiano.