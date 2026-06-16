Festival Francisco el Hombre 2026: artistas, fechas y programación del evento que hará vibrar a La Guajira

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Riohacha volverá a convertirse en el epicentro del vallenato contemporáneo con la llegada del Festival Francisco el Hombre 2026, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, que se realizará del 25 al 28 de junio en la capital de La Guajira.

En su mayoría de edad, el festival celebrará 18 años de historia bajo el eslogan “Así suena lo nuestro”, una invitación a reconocer la riqueza cultural del departamento, sus sonidos y la identidad que ha convertido a este encuentro en una de las principales vitrinas del Caribe colombiano.

“Así suena lo nuestro”: un homenaje a la esencia de La Guajira

La edición 2026 buscará exaltar la esencia de La Guajira como un territorio donde convergen la tradición, el talento y la evolución del vallenato. El festival continuará fortaleciendo el puente entre las raíces del género y las nuevas generaciones, consolidándose como una plataforma que impulsa la innovación musical sin perder la autenticidad que caracteriza a esta expresión cultural.

Durante cuatro días, miles de visitantes nacionales e internacionales podrán disfrutar de una programación que combina conciertos, concursos, desfiles y experiencias turísticas inspiradas en la legendaria figura de Francisco el Hombre.

Artistas confirmados para el Festival Francisco el Hombre 2026

La programación musical contará con reconocidas figuras del ámbito nacional e internacional que serán protagonistas de las noches de celebración.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

Andrés Cepeda.

Rey Ruiz.

Wilfrido Vargas.

Elder Dayán.

Aria Vega.

Diego Daza.

Beto Zabaleta.

Haffit David.

Óscar Gamarra.

Luister La Voz.

La presencia de estos artistas promete una mezcla de géneros y estilos que enriquecerán la experiencia de los asistentes y ampliarán el alcance del festival más allá del vallenato tradicional.

Concursos musicales: la apuesta por los nuevos talentos

Uno de los pilares del Festival Francisco el Hombre seguirá siendo la promoción de nuevas generaciones de artistas.

Como es tradición, se desarrollarán los concursos en las categorías Profesional y Juvenil, espacios que brindan oportunidades de visibilidad y proyección a agrupaciones emergentes provenientes de diferentes regiones del país e incluso del exterior.

Estas competencias han sido fundamentales para impulsar propuestas innovadoras dentro del vallenato contemporáneo y descubrir talentos que hoy forman parte de la escena musical colombiana.

Una experiencia cultural y turística para toda la familia

Más allá de los conciertos, el Festival Francisco el Hombre 2026 ofrecerá una variada agenda de actividades que fortalecerán el atractivo turístico de Riohacha y La Guajira.

Entre las experiencias programadas destacan:

El tradicional desfile inaugural.

La pasarela AMA, dedicada a promover el talento de diseñadores de la región.

El museo al aire libre.

Ferias artesanales y gastronómicas.

Actividades deportivas en playa.

City tours por Riohacha.

La primera Media Maratón Francisco el Hombre.

La Trocha Francisco el Hombre, una aventura en vehículos 4x4 por los paisajes guajiros.

Estas iniciativas buscan que los visitantes conozcan la riqueza cultural, natural y gastronómica del departamento.

Un motor para el turismo y la economía regional

José Manuel “Chema” Moscote, presidente de la Corporación Francisco el Hombre, destacó que el crecimiento del evento refleja la apuesta de Riohacha y La Guajira por fortalecer su identidad cultural y proyectarse como un destino turístico de talla nacional e internacional.

“Hoy el Festival Francisco el Hombre es uno de los eventos culturales más importantes de La Guajira y del país, y también refleja cómo Riohacha y el departamento le han apostado al fortalecimiento de la cultura, el turismo y nuestra identidad”, afirmó.

El directivo agregó que esta edición llegará con nuevas sorpresas y eventos alternos orientados a posicionar a La Guajira como un referente de actividades culturales alrededor de la leyenda de Francisco el Hombre y los sonidos que representan a la región.

Festival Francisco el Hombre: 18 años impulsando la identidad guajira

A lo largo de casi dos décadas, el Festival Francisco el Hombre se ha consolidado como una plataforma de promoción cultural, turística y económica para Riohacha y La Guajira.

El evento ha dinamizado sectores como la hotelería, el comercio, la gastronomía y el emprendimiento local, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia y proyecta al departamento como uno de los grandes destinos culturales del Caribe colombiano.

Con su edición 2026, la Corporación Francisco el Hombre reafirma su compromiso con la preservación y evolución del vallenato contemporáneo, demostrando que las tradiciones pueden renovarse sin perder su esencia y que los sonidos de La Guajira continúan conquistando escenarios dentro y fuera del país.