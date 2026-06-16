BIAM 2027: Antioquia revela el equipo que llevará su bienal de arte al escenario mundial

La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) avanza en la preparación de su edición 2027 con el anuncio oficial de su equipo curatorial, encargado de dar forma a una programación que promete fortalecer el posicionamiento de Antioquia en el circuito global del arte contemporáneo.

El evento, impulsado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, entidad adscrita a la Gobernación de Antioquia, se realizará entre mayo y junio del próximo año en Medellín y las nueve subregiones del departamento, reafirmando su vocación descentralizada y su compromiso con el territorio.

La noticia llega después del histórico regreso de la BIAM en 2025, cuando la bienal reapareció tras 44 años de ausencia y marcó un precedente al convertirse en la primera bienal de alcance departamental del mundo. En aquella edición participaron 165 artistas provenientes de 18 países, con presencia en 15 municipios de Antioquia y una programación que acercó el arte contemporáneo a miles de personas dentro y fuera de Medellín.

Un concepto para imaginar nuevas formas de convivencia

La BIAM 2027 estará bajo la dirección artística de Harold Ortiz y se desarrollará a partir del concepto “Cohabitar mundos comunes”, una propuesta que plantea al arte como un espacio para reflexionar sobre las maneras en que las sociedades enfrentan los desafíos del presente.

“Este concepto plantea la coexistencia como un ejercicio crítico entre múltiples actores y perspectivas en tensión. Es una invitación a imaginar otras formas posibles de estar juntos en medio de las transformaciones y desafíos del presente”, explicó Ortiz.

La propuesta curatorial busca abrir interrogantes sobre las relaciones entre comunidades, ecosistemas, tecnologías emergentes y sistemas de conocimiento históricamente excluidos de las narrativas dominantes. Más allá de una reflexión sobre el territorio, la iniciativa pretende generar diálogos en torno a las crisis ecológicas, la diversidad cultural y las nuevas formas de habitar el mundo.

Quiénes integran el equipo curatorial de la BIAM 2027

La nueva edición contará con un equipo de profesionales con experiencia en algunas de las instituciones y plataformas de arte contemporáneo más importantes de América y Europa.

Amanda Sroka, Senior Curator del Institute of Contemporary Art Los Angeles, ha desarrollado investigaciones sobre espiritualidad, materialidad y política en el arte contemporáneo. En 2026 presentó la exposición internacional “Speaking in Tongues”, enfocada en prácticas rituales y expresiones artísticas del Sur Global.

Sara Garzón, historiadora del arte colombiana y curadora asociada de arte contemporáneo en el Harn Museum of Art, ha centrado su trabajo en temas como la ecocrítica, las futuridades indígenas, las tecnologías afrodiaspóricas y las ecologías políticas desde una perspectiva transnacional.

Juan Pablo García Sossa, curador, investigador y artista colombiano, ha construido una trayectoria alrededor de las intersecciones entre tecnologías emergentes, culturas populares y territorios latinoamericanos. Actualmente se desempeña como co-curador del festival Transmediale 2026 de Berlín.

Por su parte, Claudia Segura liderará el Programa de Diálogos de la BIAM 2027. La actual jefa de exposiciones y colección del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) aportará una mirada internacional al intercambio entre artistas, académicos, curadores y líderes culturales de distintas regiones del mundo.

El papel de los curadores en una bienal de arte

En una bienal, los curadores son responsables de construir el relato conceptual que orienta toda la programación. Su trabajo implica investigar, formular preguntas sobre el contexto contemporáneo, identificar artistas y proyectos relevantes y establecer los diálogos que darán sentido a exposiciones, residencias, laboratorios y espacios de encuentro con las comunidades.

Más que seleccionar obras, un equipo curatorial define la manera en que una bienal interpreta los desafíos de su tiempo. En el caso de la BIAM 2027, su misión será desarrollar la premisa “Cohabitar mundos comunes”, articulando reflexiones sobre territorio, crisis ecológica, transformaciones tecnológicas, diversidad cultural y nuevas formas de convivencia.

Una bienal con presencia en todo el territorio antioqueño

Uno de los principales diferenciales de esta edición será su despliegue territorial. Además de Medellín, la programación llegará a Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Valle de Aburrá mediante exposiciones, residencias artísticas, laboratorios de investigación y programas públicos construidos en diálogo con las realidades locales.

“La BIAM 2027 es una apuesta por proyectar a Antioquia como un territorio relevante para las discusiones culturales globales, sin perder de vista las comunidades y contextos que hacen de este departamento un lugar profundamente diverso. Queremos una bienal capaz de conectar grandes debates contemporáneos con procesos locales reales”, afirmó Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

El funcionario destacó que esta nueva edición reafirma el compromiso institucional con la construcción de plataformas públicas para las artes desde una perspectiva descentralizada, capaz de conectar procesos territoriales con debates globales.

Lo que viene para la BIAM 2027

Durante los próximos meses, la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín anunciará la convocatoria para artistas, el programa expositivo y el calendario oficial de actividades que se desarrollarán en cada una de las subregiones del departamento.

Con una combinación de proyección internacional, enfoque territorial y una reflexión profunda sobre los desafíos contemporáneos, la BIAM 2027 busca consolidarse como uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina y una plataforma para imaginar nuevas formas de coexistencia desde Antioquia hacia el mundo.