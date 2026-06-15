Systema Solar anuncia el PRIMITIVO TOUR 2026: la Berbenautika llevará su fiesta ancestral y futurista por Europa y Norteamérica

Systema Solar vuelve a poner a bailar al mundo. La emblemática agrupación colombiana anunció oficialmente las primeras fechas de su PRIMITIVO TOUR 2026, una ambiciosa gira internacional que llevará la energía de la Berbenautika a algunos de los festivales y escenarios más importantes de Europa y Norteamérica durante julio y agosto del próximo año.

Bajo el lema “La tribu está en movimiento”, el colectivo musical reafirma su capacidad para conectar culturas a través de una propuesta artística que fusiona tradición, innovación y una poderosa celebración de la identidad latinoamericana.

Systema Solar llevará el PRIMITIVO TOUR 2026 a Europa y Canadá

El recorrido internacional incluirá presentaciones en ciudades como London, Waterloo y Montreal, en Canadá; Crozon, en Francia; Viena, en Austria; Berlín, Núremberg, Karlsruhe, Hamburgo y Taucha, en Alemania; y Oslo, en Noruega.

La gira contempla además su participación en destacados festivales internacionales que se han convertido en referentes de la diversidad cultural y las músicas del mundo.

Entre ellos figuran:

Sunfest London , uno de los encuentros multiculturales más importantes de Canadá.

, uno de los encuentros multiculturales más importantes de Canadá. Festival du Bout du Monde , en Francia, reconocido por su apuesta por las músicas del mundo.

, en Francia, reconocido por su apuesta por las músicas del mundo. Ancient Trance Fest , en Alemania, espacio dedicado a propuestas globales y alternativas.

, en Alemania, espacio dedicado a propuestas globales y alternativas. Mela Festival, en Noruega, considerado uno de los eventos más relevantes sobre diversidad cultural en Escandinavia.

A estos escenarios se suman reconocidas salas europeas como Gretchen, en Berlín; Knust, en Hamburgo; y Fanialive, en Viena, donde miles de seguidores volverán a encontrarse con el inconfundible sonido de la agrupación.

Una experiencia que va más allá de la música

Con casi dos décadas de trayectoria, Systema Solar ha construido una identidad artística única basada en el encuentro entre generaciones, territorios y expresiones creativas.

Cada una de sus presentaciones se convierte en una explosión sensorial donde convergen tambores ancestrales, electrónica tropical, visuales inmersivos, personajes, danza, coreografías y monumentales vestuarios.

La agrupación transforma el escenario en una auténtica celebración colectiva en la que la fiesta se convierte en una herramienta de resistencia, libertad y conexión humana.

Vestuarios que cuentan historias

Uno de los elementos más distintivos del universo creativo de Systema Solar son sus vestuarios, concebidos como una extensión de su discurso artístico.

Inspiradas en las tradiciones populares del Caribe colombiano y proyectadas hacia imaginarios futuristas, estas piezas mezclan referencias al carnaval, la naturaleza, la memoria popular y las estéticas contemporáneas.

El resultado es una propuesta visual llena de color, símbolos y texturas que convierte cada concierto en una experiencia inolvidable para el público.

FUTURX PRIMITIVX: el presente y el futuro de Systema Solar

El anuncio del PRIMITIVO TOUR 2026 llega tras el lanzamiento de “FUTURX PRIMITIVX 20|25”, una producción que reafirmó la capacidad de reinvención de la agrupación sin perder la esencia de sus raíces.

El álbum propone un viaje sonoro entre los saberes ancestrales y los futuros posibles, explorando cómo la música puede convertirse en un puente entre territorios, generaciones y nuevas formas de imaginar el mundo.

Ahora, esa visión se expandirá sobre el escenario con un espectáculo renovado que promete llevar a los asistentes a una experiencia intensa, festiva y profundamente humana.