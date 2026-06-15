Evanescence regresa con “Sanctuary”: así suena el esperado álbum liderado por Amy Lee

La espera terminó para millones de seguidores del rock alternativo. La reconocida banda estadounidense Evanescence presentó oficialmente “Sanctuary”, su sexto álbum de estudio y uno de los lanzamientos más esperados del año. El nuevo trabajo discográfico llega acompañado del éxito de sus recientes sencillos, una ambiciosa gira mundial y una propuesta artística que, según Amy Lee, nació como una respuesta emocional frente a la incertidumbre del mundo actual.

Publicado este 5 de junio de 2026, Sanctuary marca el regreso discográfico de la agrupación ganadora del premio GRAMMY®, más de cinco años después de su anterior producción de estudio. El álbum reúne 12 canciones inéditas y cuenta con la participación de algunos de los productores más destacados del rock contemporáneo: Zakk Cervini, Jordan Fish y Nick Raskulinecz.

Amy Lee: “Este álbum ha sido mi válvula de escape”

La vocalista y líder de Evanescence reveló que el proceso creativo detrás de Sanctuary tomó más de tres años.

“Este álbum lleva más de tres años en preparación. Estoy tremendamente orgullosa de cada segundo que le he dedicado. Es abrumador. Trabajar en él ha sido mi válvula de escape para todo aquello que me parece incorrecto y fuera de control, y un lugar donde encender la esperanza a través del poder de la música y la conexión”, expresó Amy Lee.

Las declaraciones reflejan el tono emocional y reflexivo de una producción que explora temas como la resiliencia, la autenticidad y la búsqueda de esperanza en tiempos complejos.

“Afterlife” y “Who Will You Follow”: los sencillos que impulsan el éxito de Sanctuary

Uno de los grandes protagonistas del disco es “Afterlife”, tema que alcanzó el número uno en las listas de rock y ganó notoriedad internacional tras formar parte de la exitosa serie animada de Netflix Devil May Cry.

A este logro se suma “Who Will You Follow”, el sencillo más reciente de la banda, que actualmente lidera la lista Rock & Alternative Airplay de Billboard. Además, la canción le otorgó a Evanescence su primer puesto número uno en el ranking Hard Rock Song de Billboard.

El videoclip oficial, dirigido por Jensen Noen, aborda la importancia de preservar la autenticidad en una época marcada por la desinformación y la manipulación de la verdad, reforzando el mensaje central del álbum.

Evanescence anuncia gira mundial con Spiritbox, Poppy y Nova Twins

La banda iniciará la que ya es considerada una de las giras de rock más exitosas del verano el próximo 11 de junio en West Palm Beach, Florida.

El tour recorrerá Norteamérica, Reino Unido y Europa, acompañado por invitados especiales. En territorio norteamericano, los encargados de abrir los conciertos serán Spiritbox y Nova Twins. Por su parte, Poppy acompañará a Evanescence durante las fechas en Reino Unido y Europa, mientras que Nova Twins continuará como acto de apertura fuera del Reino Unido.

Asimismo, K.Flay participará en varias presentaciones británicas gracias a su colaboración con la banda en “Fight Like A Girl”, canción incluida en los créditos finales de la película Ballerina.

La gira también tendrá un componente solidario. Evanescence se asoció con PLUS1 para destinar parte del valor de cada entrada a organizaciones humanitarias y de asistencia médica alrededor del mundo. Además, la organización HeadCount estará presente en la mayoría de los conciertos en Estados Unidos para promover el registro e información electoral entre los asistentes.

Ediciones especiales y formatos de Sanctuary

Sanctuary ya se encuentra disponible en formato digital, CD estándar, CD/Blu-ray deluxe y una caja de edición limitada para coleccionistas.

La edición en doble vinilo llegará al mercado el próximo 4 de septiembre de 2026. Entre los contenidos exclusivos del CD deluxe destaca el Blu-ray con el concierto “Live in São Paulo”, considerado el espectáculo más multitudinario de la banda como cabeza de cartel.

El material adicional incluye un documental sobre la gira sudamericana de 2023 y escenas inéditas del detrás de cámaras del videoclip de “Who Will You Follow”.

Tracklist completo de Sanctuary

El nuevo álbum de Evanescence está compuesto por las siguientes canciones:

Beautiful Lie Tell Me When You’ve Had Enough Who Will You Follow Rapture Afterlife Sanctuary How Do I Heal About Us Calm Down Self Destruct Forever Without You Wide Open Heart

Un nuevo capítulo para Evanescence

Con Sanctuary, Evanescence apuesta por evolucionar sin perder la esencia que convirtió a la agrupación en una de las bandas más influyentes del rock de las últimas dos décadas. El liderazgo vocal de Amy Lee, la fuerza de sus composiciones y una producción moderna consolidan este lanzamiento como uno de los discos imprescindibles de 2026.

Más que un regreso, Sanctuary representa una declaración artística sobre la esperanza, la conexión humana y el poder transformador de la música.