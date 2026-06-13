TOY STORY 5 llega a los cines colombianos con tiendas temáticas

La cuenta regresiva para el estreno de TOY STORY 5 ya comenzó y, para celebrar el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos, los fanáticos en Colombia podrán disfrutar de una experiencia especial dentro de los cines.

Por segunda vez en el país, Cine Colombia y Cinecolor, representante oficial de Disney en Colombia, abrirán tiendas temáticas con productos licenciados oficiales inspirados en la nueva película de Disney y Pixar. La iniciativa busca que niños, jóvenes y adultos se sumerjan nuevamente en el universo de Woody, Buzz Lightyear y sus inseparables amigos.

¿Dónde estarán las tiendas temáticas de TOY STORY 5 en Colombia?

Las pop-up stores estarán disponibles por tiempo limitado, desde el 6 de junio hasta el 18 de julio, en seis complejos de Cine Colombia ubicados en diferentes ciudades del país:

Bogotá: Titán Plaza.

Bogotá: Santafé.

Bogotá: Centro Mayor.

Medellín: Viva Envigado.

Cali: Unicali.

Bucaramanga: Centro Comercial Cacique.

Estos espacios ofrecerán una experiencia inmersiva para los visitantes, quienes podrán adquirir artículos oficiales y tomarse fotografías en escenarios inspirados en la esperada producción.

Dos experiencias inspiradas en el universo de TOY STORY 5

Las tiendas estarán divididas en dos conceptos diseñados especialmente para celebrar el estreno de la película.

El primero estará inspirado en el universo western de Woody y Jessie, recreando la esencia del Viejo Oeste con espacios interactivos llenos de color, nostalgia y diversión.

El segundo tendrá un enfoque más tecnológico y explorará la relación entre los juguetes tradicionales y las nuevas formas de entretenimiento. Allí tendrá protagonismo Lilypad, uno de los nuevos personajes que debutará en TOY STORY 5.

¿Qué productos oficiales podrán encontrar los fanáticos?

Quienes visiten estas tiendas podrán acceder a una amplia oferta de mercancía licenciada oficial, entre la que se incluyen:

Juguetes inspirados en los personajes de la película.

Accesorios temáticos.

Vestuario exclusivo.

Artículos coleccionables.

Recuerdos oficiales del estreno.

La propuesta busca que la experiencia continúe más allá de la sala de cine, permitiendo a los seguidores llevarse a casa un recuerdo de los personajes que han marcado a varias generaciones.

¿De qué tratará TOY STORY 5?

En esta nueva entrega, los juguetes deberán enfrentarse a un desafío completamente distinto: la tecnología.

El propósito de juego de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo se verá amenazado con la llegada de Lilypad, una moderna tableta con ideas disruptivas sobre lo que considera mejor para Bonnie.

La historia planteará una pregunta que conecta tanto con niños como con adultos: ¿podrá el juego tradicional convivir con la tecnología o cambiará para siempre la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con sus juguetes?

Reparto y equipo creativo de TOY STORY 5

La película está dirigida por el ganador del Premio Oscar Andrew Stanton, reconocido por su trabajo en producciones como “Buscando a Nemo” y “WALL-E”.

Además, cuenta con:

Codirección de Kenna Harris.

Producción de Lindsey Collins.

Guion escrito por Andrew Stanton y Kenna Harris.

Banda sonora original compuesta por el ganador del Oscar Randy Newman, quien regresa para musicalizar por quinta ocasión una película de la saga.

¿Cuándo se estrena TOY STORY 5 en Colombia?

TOY STORY 5 se estrenará exclusivamente en cines el próximo 17 de junio de 2026.

Con esta apuesta, Disney, Pixar, Cine Colombia y Cinecolor buscan convertir el lanzamiento en una experiencia integral para las familias, combinando cine, nostalgia y entretenimiento interactivo.

Más de tres décadas después del debut de Woody y Buzz Lightyear, los juguetes más queridos del cine demuestran que siguen teniendo un lugar especial en el corazón del público y que, sin importar la edad, siempre habrá espacio para imaginar, jugar y crear nuevas historias.