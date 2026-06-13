Del tambor a la realidad virtual: así es el nuevo álbum de Voces del Bullerengue

Después de recibir dos nominaciones al Latin Grammy y una al Grammy, el colectivo Voces del Bullerengue presenta Anónimas & Resilientes 360, su tercer trabajo discográfico y el proyecto más ambicioso de su trayectoria artística.

Se trata de un álbum inmersivo que utiliza tecnologías de grabación espacial y realidad virtual para transportar al oyente al corazón de las tradicionales ruedas de bullerengue en el Caribe colombiano. Más que un disco, es una experiencia sensorial que busca preservar la memoria viva de las mujeres que han mantenido vigente este género musical durante generaciones.

Un homenaje a las ancestras del bullerengue y al legado de Petrona Martínez

Concebido y grabado en territorios rurales considerados el epicentro histórico del bullerengue, Anónimas & Resilientes 360 rinde tributo a las cantadoras mayores que han transmitido esta tradición oral y musical de generación en generación.

El proyecto celebra especialmente el legado de Petrona Martínez, una de las figuras más representativas del bullerengue colombiano y pieza fundamental para el nacimiento y consolidación de Voces del Bullerengue. Su sueño de recuperar las ruedas tradicionales inspiró la creación de este colectivo femenino que hoy continúa amplificando las voces de sus ancestras.

Una experiencia inmersiva dentro del territorio

A diferencia de una producción convencional, este álbum fue concebido para recrear la experiencia real de una rueda de bullerengue. Los sonidos de los tambores, las voces, los movimientos corporales y el entorno natural fueron capturados mediante tecnología especializada que permite al público sentirse rodeado por el paisaje sonoro del territorio.

Cada una de las pistas se enlaza con testimonios, recuerdos y sonidos ambientales que reconstruyen las historias de mujeres provenientes de poblaciones como Evitar, Villa Gloria, San José del Playón y María la Baja.

El resultado es un archivo sonoro y emocional que documenta diálogos entre generaciones, donde las ancestras conversan simbólicamente con las cantadoras actuales a través del canto, la memoria y la resistencia.

Once cantadoras construyen un archivo vivo del Caribe colombiano

La riqueza de Anónimas & Resilientes 360 radica en la diversidad de voces y relatos que lo integran.

Entre las interpretaciones más destacadas se encuentra “La Petronita”, interpretada por La Chamaría de los Manglares, una pieza dedicada a Petrona Martínez y a su legado dentro del género.

Por su parte, Clara Ospino presenta “Solté la Perra”, una canción profundamente personal en la que relata cómo encontró la libertad para cantar tras la muerte de su esposo, quien le impedía desarrollar su vocación artística.

La octogenaria Juana Rosado aporta temas como “Tía Rana”, una fábula festiva que culmina con un homenaje a su abuela, Juana García Blanquicet. Además, revive “¿Qué quiere bruca?”, expresión heredada de su abuela y que continúa despertando alegría entre las cantadoras.

También sobresalen las conmovedoras interpretaciones de la nonagenaria Isabel Julio, quien rescata canciones tradicionales como “Cangrejito”, reafirmando el valor de la memoria oral como patrimonio cultural.

Un tributo a las voces que partieron

El álbum adquiere un significado aún más profundo tras el reciente fallecimiento de dos de sus participantes: Carmen Pimentel (1929-2026) y Mayo Hidalgo (1956-2026).

Las intervenciones de Hidalgo, tanto musicales como testimoniales, permiten recordar a ancestras como Teofila Maldonado y Pabla Padilla. Asimismo, comparte la historia de cómo heredó el canto de su madre, Concepción González, consolidando una narrativa donde la tradición trasciende el tiempo y la ausencia física.

Tecnología al servicio de la memoria cultural

El proyecto fue producido por el ganador del Grammy Manuel García-Orozco, quien destaca el potencial de la realidad virtual para documentar expresiones culturales como el bullerengue.

“La realidad virtual es una tecnología liberadora para el bullerengue. A diferencia del estudio de grabación, preserva elementos esenciales del contexto como el movimiento corporal, la espacialidad ritual, el sonido ambiente y la relación entre música y territorio”, explica el productor.

La mezcla estuvo a cargo de Stefano Pizzaia, mientras que la masterización fue realizada por Camilo Silva F utilizando cinta análoga, una decisión que fusiona herramientas del futuro con tecnologías tradicionales para ofrecer una experiencia auditiva única.

Bullerengue, resistencia y futuro

Con la participación de once cantadoras, incluidas dos voces que hoy permanecen como legado, Anónimas & Resilientes 360 trasciende el formato discográfico para convertirse en un archivo vivo del Caribe colombiano.

Voces del Bullerengue demuestra que la innovación tecnológica puede ser una aliada de la preservación cultural, proyectando hacia el futuro los legados matriarcales de amor, resistencia y memoria que sostienen al bullerengue.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales y, de manera progresiva, las experiencias inmersivas podrán disfrutarse a través de YouTube VR, permitiendo que nuevas audiencias descubran la fuerza ancestral de estas voces que, aunque durante mucho tiempo fueron anónimas, hoy resuenan con más fuerza que nunca.