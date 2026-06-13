Cringe, fake y prime: así hablan hoy los adolescentes y jóvenes en Colombia

“Eso estuvo muy random”, “estoy en mi prime”, “qué cringe” o simplemente “period”. Si tiene hijos adolescentes o jóvenes en casa, es probable que haya escuchado alguna de estas expresiones sin entender exactamente qué quieren decir. Sin embargo, lejos de ser simples modas pasajeras, estas palabras se han convertido en parte del vocabulario cotidiano de miles de jóvenes colombianos.

La creciente influencia de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Twitch está redefiniendo la forma en que se comunican las nuevas generaciones. El resultado es una mezcla cada vez más frecuente entre el español y términos provenientes del inglés, incluso entre quienes no dominan completamente este idioma.

De acuerdo con Verónica Sepúlveda, Directora Académica de Berlitz Colombia, este fenómeno evidencia cómo el inglés ha dejado de percibirse exclusivamente como una herramienta académica o profesional para convertirse en un elemento cultural presente en la vida diaria.

“Las nuevas generaciones están expuestas al inglés de manera constante a través de las redes sociales, los videojuegos, las series, la música y los creadores de contenido. Muchas veces aprenden palabras o expresiones antes incluso de estudiarlas formalmente en un curso de idiomas”, explica Sepúlveda.

¿Qué significan las expresiones en inglés que usan los jóvenes?

Aunque algunas surgieron hace varios años, las redes sociales han impulsado su popularidad entre adolescentes y jóvenes adultos. Estas son algunas de las más utilizadas actualmente:

Cringe

Se emplea para describir situaciones, comentarios o comportamientos que generan vergüenza ajena o incomodidad.

Ejemplo: “Ese video me dio mucho cringe”.

Prime

Hace referencia al mejor momento o etapa de una persona, cuando se siente en su máximo potencial.

Ejemplo: “Estoy en mi prime”.

Slay

Es una expresión utilizada para elogiar a alguien que luce increíble o realizó algo de manera sobresaliente.

Ejemplo: “Ella slayed con ese outfit”.

Random

Describe algo inesperado, extraño o fuera de contexto.

Ejemplo: “Qué comentario tan random”.

Literally

Se utiliza para enfatizar una idea o expresar sorpresa.

Ejemplo: “Literally no puedo creerlo”.

Period

Sirve para cerrar una opinión o dejar claro que no hay espacio para discusión.

Ejemplo: “Eso es así, period”.

POV (Point of View)

Popularizada en TikTok, introduce situaciones narradas desde una perspectiva específica.

Ejemplo: “POV: cuando llegas tarde al trabajo”.

Fake

Hace referencia a algo falso, poco auténtico o poco sincero.

Ejemplo: “Eso se siente muy fake”.

Una oportunidad para acercarse a los hijos

Para los expertos, comprender estas expresiones va mucho más allá de seguir una tendencia lingüística. También representa una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y entender mejor los códigos culturales de las nuevas generaciones.

“Muchas veces los adultos sienten que los jóvenes hablan otro idioma, y en cierta medida es verdad. Entender estas expresiones ayuda a generar conversaciones más fluidas, comprender mejor sus intereses y fortalecer la comunicación familiar”, señala Sepúlveda.

La especialista destaca que el inglés está cada vez más presente en la vida cotidiana de niños y adolescentes, por lo que familiarizarse con estos términos puede contribuir a reducir las brechas generacionales.

Cuando aprender inglés deja de ser una obligación

La constante exposición al inglés a través de las redes sociales también ha transformado la percepción que tienen los jóvenes sobre el aprendizaje de idiomas.

Si antes el inglés estaba relacionado principalmente con el colegio o las exigencias laborales, hoy se asocia con entretenimiento, videojuegos, viajes, música, creación de contenido y acceso a comunidades globales.

“Los jóvenes entienden cada vez más que aprender inglés les permite acceder a contenido global sin barreras, conectar con personas de otros países y ampliar sus oportunidades académicas y profesionales. Eso genera una motivación mucho más natural para aprender”, explica Sepúlveda.