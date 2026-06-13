BAM 2026: Bogotá reunirá a lo mejor de la industria audiovisual latinoamericana

Bogotá volverá a convertirse en el corazón de la industria audiovisual de América Latina. Del 6 al 10 de julio de 2026 se realizará la decimoséptima edición del Bogotá Audiovisual Market (BAM), el programa liderado por Proimágenes Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá que reúne cada año a productores, realizadores, distribuidores, plataformas, inversionistas y creadores del sector.

Tras una edición que destacó las narrativas latinoamericanas y contó con la participación de figuras como la reconocida cineasta argentina Lucrecia Martel, el BAM llega este año con una apuesta renovada para fortalecer el posicionamiento de Bogotá como punto de encuentro estratégico para la industria audiovisual de la región.

BAM 2026 abre sus puertas al talento internacional

Uno de los anuncios más relevantes de esta edición es la internacionalización de la convocatoria BAMMERS. Por primera vez en su historia, el programa recibirá realizadores de fuera de Colombia gracias a una alianza con Netflix.

En total, 40 cineastas y creadores harán parte de esta categoría: 20 colombianos y 20 internacionales, marcando un hito en la vocación latinoamericana del mercado.

La convocatoria recibió 105 postulaciones provenientes de 13 países, entre ellos Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Los seleccionados participarán en una agenda especializada de formación enfocada en sostenibilidad creativa, desarrollo de proyectos, coproducción regional y acceso a mercados globales. Entre las sesiones destacadas se encuentran “Co-pro LATAM: una guía práctica para dar tus primeros pasos” y “Del proyecto propio al mercado global: plataformas”.

Un jurado de talla internacional acompañará a los BAMMERS

Los primeros BAMMERS internacionales estarán respaldados por un grupo de expertos con amplia trayectoria en la industria audiovisual.

El equipo está conformado por:

Rodrigo Guerrero, productor caleño con proyectos desarrollados para Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

Isabella Gálvez, productora panameña detrás de películas premiadas como Kenke y Querido Trópico .

y . Santiago Gallelli, productor argentino con presencia en festivales como Berlín, Venecia, Cannes y Sundance.

Juliana Flores, productora ejecutiva y Country Manager México en Dynamo, quien actualmente lidera la producción de las temporadas de Cien años de soledad para Netflix.

Su experiencia combinará formación creativa, visión ejecutiva y proyección internacional para acompañar a la nueva generación de talentos.

BAM 2026 estrenará tres nuevos focos temáticos

La programación de este año incorporará tres espacios inéditos que amplían la conversación sobre los desafíos y oportunidades del sector audiovisual contemporáneo.

Formatos emergentes y experiencias inmersivas

A través de Gente Convergente, iniciativa de la Alcaldía de Bogotá mediante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con apoyo de Proimágenes Colombia, el BAM explorará el impacto de la animación, los videojuegos y las experiencias inmersivas en la producción audiovisual actual.

Entre los invitados internacionales figuran Michele Ziegler, fundadora de la plataforma NewImages; Natasha Faria, directora del Museum of Image and Sound de Ceará; Ollie Green, integrante de Adult Swim con experiencia en producciones como Rick y Morty; y Jay Powell, fundador de IndieGameBusiness.

El archivo audiovisual toma protagonismo

Otro de los nuevos enfoques estará dedicado a la preservación de la memoria cinematográfica.

Con el acompañamiento de Juana Suárez, directora del Moving Image Archiving and Preservation Program de la Universidad de Nueva York (NYU), este espacio reunirá expertos vinculados a la recuperación, restauración y circulación de materiales audiovisuales.

Además, ofrecerá herramientas para que los creadores conozcan cómo acceder y utilizar archivos disponibles dentro de sus procesos narrativos.

Narrativas de paz a diez años del Acuerdo

En conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz en Colombia, el BAM abrirá una reflexión sobre el papel del audiovisual en la construcción de memoria colectiva.

El espacio “Narrativas de Paz” abordará las prácticas cinematográficas relacionadas con la historia, la justicia, la reparación y la representación de las víctimas del conflicto armado, promoviendo debates éticos y artísticos sobre el trabajo con comunidades afectadas por la violencia.

Un BAM más cercano a la ciudadanía

Además de sus tradicionales sedes en la Cámara de Comercio de Bogotá, en Chapinero, y el Gimnasio Moderno, esta edición sumará actividades abiertas al público en el CEFE y la Cinemateca de Bogotá.

La apuesta busca acercar la industria audiovisual a la ciudadanía y convertir al BAM en una experiencia cultural que trascienda los espacios exclusivos del sector profesional.